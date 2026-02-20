Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Domenico, il bambino a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, è in rapido peggioramento. Questo è quanto ha comunicato l’ultimo bollettino medico sulle condizioni del piccolo paziente. Il bimbo è sedato e non soffrirebbe malgrado la grave insufficienza multiorgano. L’obiettivo di medici e genitori è quello di evitare un accanimento terapeutico.

Il peggioramento del bambino col cuore bruciato

Nelle ultime dodici ore, si è registrato un rapido e progressivo peggioramento delle condizioni di salute di Domenico.

Come afferma un inviato di Dentro la Notizia, i genitori sono arrivati in mattinata all’ospedale Monaldi con un loro medico legale per iniziare un piano condiviso di cure tra loro e l’equipe di medici che segue il piccolo.

ANSA

Il bambino non verrà staccato dai macchinari, ma si andranno a ridurre una serie di terapie che non vengono considerate essenziali.

Viene leggermente aumentata la sedazione, ma non si parla di terapia del dolore perché il bimbo è in stato comatoso.

Le parole del medico

L’inviato di Dentro la Notizia ha intervistato uno dei medici che segue Domenico, il cardiologo Antonio Corcione.

Lo specialista ha detto che “la situazione è molto grave, è peggiorato rispetto alle 24 ore precedenti, ma continuiamo a condividere una cura che abbiamo verificato con la madre e con il medico legale”.

“Siamo sempre speranzosi – ha aggiunto il dottore – anche se le speranze sono sempre più affievolite”.

Con il piano condiviso si cerca di tutelare il bambino che è sedato e collegato con l’Ecmo. “Non ci accaniamo, non lo abbandoniamo” ha ripetuto il medico.

Il capo del dipartimento dell’area critica rianimazione non pediatrica dell’Ospedale Monaldi ha spiegato che si sta applicando “una legge dello Stato del dicembre 2017, che tutela il paziente, in questo caso il bambino”.

Cos’è la terapia condivisa

Sempre Corcione ha ribadito che “con i genitori, abbiamo condiviso la terapia da fare e ora non ci accaniamo, non stacchiamo la spina, non facciamo le curie palliative che si fanno a casa, non facciamo la terapia del dolore”.

I medici stanno facendo “l’indispensabile tutelando il piccolo”.

“Resta l’Ecmo che è fondamentale, come è stato fino adesso anche se dopo tanti giorni provoca anche altri problemi. Ma non c’erano alternative. Io non ho seguito il bambino – ha affermato – ma condivido pienamente quello che è stato fatto dai colleghi. Cosa succederà ora non lo so dire, so che le situazioni si sono aggravate ma continuiamo così”.