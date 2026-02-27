Bambino dal cuore bruciato, il Monaldi aveva 3 box high-tech per il trasporto organi ma l'equipe non lo sapeva

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Proseguono le indagini sul caso del bambino con il cuore bruciato. Si è scoperto che al Monaldi di Napoli erano disponibili tre contenitori di ultima generazione per il trasporto e la conservazione degli organi da trapianto. Stando alla relazione della Regione, i medici hanno sostenuto di non esserne a conoscenza. Sarebbero tre i fattori che hanno contribuito al tragico evento: ghiaccio, box e comunicazione. La Procura indaga con priorità ed esclusiva sul caso.

Tre box di ultima generazione

Prosegue l’indagine sulla morte del piccolo Domenico in seguito al trapianto di cuore avvenuto il 23 dicembre. Al momento sono sette i medici indagati, mentre la relazione di 295 pagine della Regione Campania, inviata al Ministro della Salute, fa emergere nuovi dettagli.

Si è scoperto, per esempio, che al Monaldi erano disponibili, anche a dicembre, tre dispositivi di ultima generazione per il trasporto e la conservazione degli organi da trapianto. Si chiamano Paragonix.

L’équipe che ha seguito il bimbo di due anni e tre mesi, e che ha prelevato il cuore destinato a Domenico, ha sostenuto di non esserne a conoscenza.

La relazione: ghiaccio, box e comunicazione

Sono tre i fattori, secondo la relazione della Regione Campania, che hanno inciso sulla morte di Domenico. Il primo riguarda delle falle procedurali. Si legge che la quantità di ghiaccio non era sufficiente e questo ha portato alla richiesta di ulteriore ghiaccio, contribuendo alla compromissione delle condizioni di conservazione.

Il secondo fattore è la mancata verifica del contenitore di trasporto al momento della chiusura. Non è stato effettuato un efficace controllo, si legge, procedendo alla chiusura immediata del contenitore senza ulteriore validazione delle condizioni di conservazione dell’organo.

Infine, un “deficit comunicativo e procedurale significativo all’interno dell’équipe di sala operatoria, in particolare nella fase critica del processo relativo all’espianto del cuore del donatore e all’impianto del cuore nel ricevente”.

L’operatore di Bolzano

Tra le carte delle indagini, compare anche il verbale dell’operatore sanitario dell’ospedale di Bolzano, colui che ha versato il ghiaccio nel box dove era contenuto il cuore. Secondo l’operatore, la chirurga si è rivolta a lui chiedendogli un contenitore di plastica, ovvero un contenitore per il cuore. La risposta è stata che “non ne avevamo”. Il cuore è stato quindi disposto all’interno di barattoli per istologia, non sterili.

Solo in seguito è arrivata la richiesta del ghiaccio. Nel racconto l’operatore spiega che a un certo punto è stato avvisato che il ghiaccio era pronto, è uscito e ha preso la scatola di polistirolo con il ghiaccio per poi rientrare. L’ha mostrata alla chirurga di Napoli spiegandole che era quello che avevano.

La chirurga avrebbe risposto che andava bene e l’équipe di Napoli ha risposto che avevano un contenitore per il trasporto dell’organo, come quelli per il campeggio. Il ghiaccio al suo interno era però sciolto.