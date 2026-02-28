Bambino dal cuore bruciato, l'avvocato della famiglia chiede la ricusazione di un perito: "Manca imparzialità"
L'avvocato della famiglia del bambino dal cuore bruciato ha chiesto la ricusazione di uno dei periti nominati dal Gip
L’avvocato della famiglia del bambino morto a causa di un cuore trapiantato danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli ha chiesto la ricusazione di uno dei periti nominati dal Gip. Avrebbe espresso pareri sul caso prima dell’assegnazione dell’incarico e avrebbe anche scritto una pubblicazione scientifica insieme a uno dei medici indagati.
Bambino dal cuore bruciato, chiesta la ricusazione di un perito
Francesco Petruzzi, l’avvocato della famiglia del bambino dal cuore bruciato, morto dopo che gli era stato trapiantato un cuore danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha attaccato la scelta di uno dei periti del Gip.
Il legale ha dichiarato: “Avanzeremo istanza di ricusazione del cardiochirurgo Mauro Rinaldi, che figura nel collegio dei periti scelti dal gip di Napoli per l’incidente probatorio”.
Secondo l’avvocato, Rinaldi mancherebbe di imparzialità. La notizia arriva nel giorno in cui l’ospedale Monaldi ha sospeso altri due medici, per alcuni casi sospetti.
Perché il perito mancherebbe di imparzialità
Petruzzi ha portato due motivazioni per l’istanza di ricusazione di Mauro Rinaldi. La prima riguarda le opinioni del medico riguardo al caso stesso.
Secondo l’avvocato: “Da una semplice ricerca fatta sul web risulta che Rinaldi, professore ordinario di cardiochirurgia dell’Università di Torino, abbia espresso una indebita manifestazione ante-incarico sui fatti in oggetto l’accertamento”.
Inoltre, sempre secondo quanto riportato da Petruzzi, Rinaldi sarebbe coautore di una pubblicazione scientifica insieme a uno dei medici indagati.
Cos’è la ricusazione e quando si può chiedere
La ricusazione è una procedure prevista dalla legge italiana che permette a una delle parti di un processo di chiedere che un giudice o un perito venga sostituito.
In linea generale, i casi in cui questo può avvenire sono due. Il giudice o più spesso il perito può essere accusato di non essere in grado di svolgere la propria funzione per mancanza di competenze. Una richiesta simile è stata avanzata recentemente nel caso della Famiglia nel Bosco.
In alternativa, come nel caso del trapianto di cuore al Monaldi, si possono portare elementi che facciano presumere una mancanza di imparzialità da parte del perito della corte o del magistrato giudicante.