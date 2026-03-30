Bambino dal cuore bruciato, parla la direttrice del Monaldi Anna Iervolino: "Noi pronti a trattare"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Si apre uno spiraglio di dialogo nella tragica vicenda di Domenico Caliendo, il piccolo deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto con un organo danneggiato dal ghiaccio secco. Per la prima volta, la direttrice generale dell’azienda ospedaliera, Anna Iervolino, ha parlato pubblicamente ai microfoni di Sky TG24, manifestando la piena volontà di incontrare i legali dei genitori del bambino e smentendo l’esistenza di una contrapposizione netta con la famiglia.

Bambino dal cuore bruciato, parla la direttrice del Monaldi

“L’avvocatura interna sta seguendo la pratica e farà tutto il necessario per definire il procedimento, incluso avviare una trattativa con i legali della famiglia“, ha dichiarato Iervolino.

Come riporta Sky Tg24, la direttrice ha sottolineato come la posizione dell’ospedale sia sempre stata ispirata al “rispetto rigoroso della legge” e dei procedimenti amministrativi, auspicando che il confronto possa avvenire in un clima di serenità, collaborazione e rispetto reciproco delle istituzioni coinvolte.

Il punto centrale dell’intervento della direttrice è stato il tentativo di disinnescare il clima di tensione che ha caratterizzato gli ultimi mesi, segnati da botta e risposta legali sul risarcimento danni.

“Non c’è mai stata una contrapposizione tra l’azienda e la famiglia – ha precisato – ne comprendiamo il dolore, che sento sulla mia pelle anche come madre. Nulla può restituire Domenico ai suoi cari, ma possiamo lavorare insieme per migliorare la sanità pubblica”.

A che punto sono le indagini

Mentre si profila l’ipotesi di un accordo stragiudiziale, la giustizia ordinaria prosegue il suo corso.

L’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico vede attualmente sette indagati per omicidio colposo.

La posizione più delicata resta quella del primario e della sua assistente, accusati non solo della morte del bambino, ma anche di falso in atto pubblico.

L’ipotesi degli inquirenti è che siano state apportate modifiche arbitrarie alla cartella clinica per coprire l’errore commesso durante il trasporto o la gestione dell’organo.

L’attesa per gli interrogatori del primario e della vice

Nei prossimi giorni sono attesi gli interrogatori decisivi del primario e della sua vice, momenti chiave per ricostruire la catena di responsabilità che ha portato al trapianto di un “cuore bruciato”.

Nonostante il terremoto giudiziario, la direttrice Iervolino ha tenuto a ribadire che l’ospedale Monaldi, centro di alta specializzazione strategico per tutta la Campania, “non si è mai fermato”, continuando a garantire le prestazioni sanitarie pur nel mezzo di una delle pagine più buie della sua storia recente.