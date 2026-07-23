Bambino di 1 anno morto in ospedale a Catanzaro, ipotesi del batterio killer "Clostridium" all'asilo di Tropea
Indagini sul decesso di un bambino di un anno ricoverato a Catanzaro: sospetto focolaio di batterio Clostridium difficile in un asilo
Un bambino di diciotto mesi è morto in ospedale a Catanzaro per le complicazioni di un’infezione intestinale, con l’ipotesi della presenza del batterio Clostridium difficile contratto all’asilo nido di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Il decesso si è verificato nella serata del 22 luglio 2026 dopo il peggioramento delle sue condizioni.
- Bambino morto in ospedale a Catanzaro
- L'ipotesi del batterio killer "Clostridium difficile"
- Quali sono i sintomi del batterio "Clostridium difficile"
Bambino morto in ospedale a Catanzaro
Come riporta TgCom24, la Procura di Vibo Valentia ha iscritto un fascicolo di indagine per accertare le precise responsabilità nell’episodio del bambino morto in ospedale a Catanzaro.
Il piccolo paziente era stato inizialmente preso in cura il 17 luglio 2026 presso l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per disturbi gastrointestinali acuti, prima del trasferimento d’urgenza disposto dai sanitari per il sospetto insorgere di una setticemia.
A seguito della denuncia formale depositata dai familiari del piccolo presso la Questura, l’autorità giudiziaria ha decretato il sequestro della cartella clinica e della salma, in attesa del conferimento dell’incarico al medico legale per l’autopsia.
L’ipotesi del batterio killer “Clostridium difficile”
Oltre al bimbo deceduto, altri quattro bambini frequentanti la stessa struttura privata di Tropea sono stati ricoverati nel reparto di Pediatria, tre dei quali sono stati già dimessi dai medici.
I sospetti degli inquirenti si concentrano sulla possibile trasmissione orofecale del batterio Clostridium difficile all’asilo.
La coordinatrice dell’istituto Serena Miceli ha ipotizzato che uno degli alunni possa aver contratto il microorganismo patogeno durante un precedente accesso ospedaliero, veicolandolo poi sui fasciatoi scolastici. Al momento, comunque, da questo punto di vista non esistono certezze.
Gli esperti dell‘Azienda sanitaria provinciale hanno avviato gli accertamenti igienico-sanitari, mentre la scuola ha disposto la chiusura precauzionale dei locali per completare la sanificazione straordinaria.
Quali sono i sintomi del batterio “Clostridium difficile”
La proliferazione incontrollata di questo agente batterico nella flora intestinale provoca infiammazioni severe della mucosa.
Per chiarire la dinamica del bambino morto in ospedale a Catanzaro, gli accertamenti microbiologici dovranno confermare l’effettivo ruolo del batterio Clostridium difficile nell’focolaio registrato all’asilo.
Il microrganismo anaerobio si contrae toccando superfici contaminate e genera quadri sintomatologici caratterizzati da diarrea acquosa, stato febbrile, nausea e colite pseudomembranosa.
La terapia medica standard prevede la somministrazione per via orale di farmaci antibiotici specifici quali metronidazolo o vancomicina per un periodo minimo di dieci giorni.