Bambino di 1 anno morto investito a Valdidentro dal pick-up guidato da un parente stretto: l'uomo è sotto choc

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un bimbo di un anno è morto investito a Valdidentro, in Alta Valtellina. A guidare l’auto, un grosso pick-up, era un parente stretto. Non sono stati diffusi dettagli in merito, se non che si tratta di un uomo. L’incidente è avvenuto nella frazione di Semogo, nel terreno di proprietà di un’azienda agricola, durante le operazioni di raccolta del fieno nella località di Plator.

Bimbo investito a Valdidentro, schiacciato dal pick-up guidato da un parente

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di martedì 21 luglio, poco prima delle 18:30. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo sulla traiettoria del mezzo. La dinamica dell’accaduto non è stata ancora chiarita.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Tirano, coordinati dalla Procura di Sondrio.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il dramma è avvenuto durante le operazioni di fienagione, ovvero il taglio e la raccolta del foraggio per l’alimentazione degli animali da allevamento.

I soccorsi

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi con automedica, ambulanza ed elisoccorso di Areu. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I soccorsi sono stati rapidi, ma le condizioni del piccolo sono apparse fin da subito gravissime: ogni tentativo di salvarlo si è purtroppo rivelato inutile.

La Provincia Unica scrive che anche il parente che ha investito il bambino è stato assistito dai sanitari del 118, con tutta probabilità in stato di shock per quanto accaduto.

Aperta un’indagine per omicidio colposo

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e nelle prossime dovrà decidere se disporre l’autopsia oppure se sarà sufficiente una ricognizione cadaverica.

La vicenda ha sconvolto la comunità di Valdidentro, comune di poco più di 4.000 abitanti in provincia di Sondrio, in Lombardia.

Il precedente

La vicenda del bambino investito a Valdidentro ricorda i fatti avvenuti solo poche settimane prima a Zero Branco, in provincia di Treviso, dove un bambino è morto investito dalla nonna.

Il piccolo Simone, di un anno e mezzo, è morto all’interno di una proprietà privata, alla fine di una giornata in montagna, mentre la nonna stava parcheggiando l’auto. Solo per un attimo, il bimbo era sfuggito alla custodia dei genitori.