Bambino di 10 anni in minimoto si scontra con un SUV a Lauro vicino Avellino, morto davanti al papà

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Un bambino di dieci anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Lauro, in provincia di Avellino. Era alla guida della sua minimoto che si è scontrata con un Suv. L’impatto, avvenuto in corrispondenza di un tornante della carreggiata, è stato violentissimo e il piccolo, che indossava il casco, è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

L’incidente tra minimoto e Suv

Il bambino stava guidando la sua moto minicross sulla provinciale che collega il comune di Moschiano, di cui era originaria la vittima, e quello di Lauro.

Il padre lo precedeva in auto. L’impatto tra la minimoto e la Jeep è stato violentissimo. Sia gli occupanti del Suv che il padre hanno prestato i primi soccorsi ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 si sono purtroppo rivelati inutili.

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Era stato chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza pronta a trasferire il bambino all’ospedale Moscati di Avellino, ma il piccolo non ce l’ha fatta.

La dinamica dell’incidente

I carabinieri di Lauro, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Baiano, stanno ricostruendo la dinamica, operazione resa più complessa dallo stato di choc in cui si trovano sia il padre della vittima sia gli occupanti della Jeep.

L’unico elemento certo sembrererebbe essere la violenza dell’impatto. Il bimbo, che indossava il casco, è stato sbalzato per alcuni metri finendo nella cunetta sul margine della strada provinciale.

Sul posto è giunto il sindaco di Moschiano, piccolo centro di cui era originario il bimbo morto, Sergio Pacia: “Una tragedia immane, dove non ci sono parole e non possiamo fare altro che stare vicino ai familiari. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino”.

Il conducente del Suv sottoposto ad alcoltest

Il giovane alla guida della Jeep è stato sottoposto ai test per alcol e droga, i cui risultati per il momento non sono stati resi noti dai militari del comando provinciale di Avellino.

Nel veicolo viaggiavano quattro giovani residenti a Caserta, Maddaloni e Casamarciano che operano nel settore della pubblicità e che si sono fermati subito dopo l’incidente.

Gli incidenti di bambini in minimoto

Il bimbo di Moschiano si aggiunge al lungo elenco di giovanissime vittime morte in seguito a incidenti mentre erano in sella a una minimoto. Nell’aprile 2025 perse la vita a Palermo un bimbo di appena 4 anni, Thomas, finito contro un muretto mentre era a bordo del suo mezzo, provvisto anche di rotelle.

Nel luglio 2022 un incidente si verificò durante un allenamento pre-gara nel kartodromo di Ala, in Trentino, uccidendo a soli 8 anni il piccolo Mathis, considerato una promessa del motociclismo giovanile in Francia.

Nel 2018 altro scontro mortale in Puglia, costato la vita a Giuseppe, 9 anni, schiantatosi contro un muretto con la minimoto condotta dal cugino, di qualche mese più grande, che rimase gravemente ferito.