Bambino di 10 anni precipita dal balcone ad Agrigento, trauma cranico dopo la caduta dal primo piano: è grave

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È caduto dal balcone di casa di parenti in cui era ospite con i genitori, procurandosi un grave trauma cranico. Un bambino di 10 anni è ricoverato in condizioni serie dopo essere precipitato dal primo piano di una palazzina del rione Villaseta di Agrigento. Immediato il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso.

La caduta dal balcone ad Agrigento

L’episodio è avvenuto in uno stabile alla periferia di Agrigento, nella frazione di Villaseta, a pochi metri dalla chiesa del quartiere di Monserrato. Insieme ai genitori, il bambino era arrivato dal vicino comune di Porto Empedocle, dove vive la famiglia, per fare visita a dei parenti.

Il bimbo di 10 anni è caduto da un’altezza di alcuni metri proprio mentre si trovava nel balcone dell’abitazione, al primo piano della palazzina.

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Il ricovero del bambino di 10 anni

Da quanto riportato dalla stampa locale, nell’impatto con il suolo avrebbe riportato un serio trauma cranico.

Sul posto è arrivato il personale del 118 con due ambulanze per fornire i primi soccorsi e stabilizzare il piccolo, ma date le condizioni apparse da subito gravi è stata necessaria l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza in ospedale.

Il bambino è stato portato in codice rosso al Sant’Elia di Caltanissetta dove si trova ricoverato.

Gli accertamenti

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Radiomobile di Agrigento, arrivati nel luogo per chiarire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto ricostruito, al momento del volo dal balcone i genitori erano presenti nell’abitazione insieme ai parenti.

I militari dell’Arma stanno cercando di risalire alle cause che hanno portato a quello che finora appare come un incidente domestico, verificando eventuali responsabilità sull’accaduto.