NOTIZIE
Temi Caldi:

Bambino di 10 anni scomparso a Baldissero d'Alba vicino Cuneo, era nel cortile di casa: lo cercano tutti

Il piccolo non si trova dalla sera di martedì 4 agosto: ricerche in corso con droni, unità cinofile e un elicottero

Aggiornato: 1 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un bambino di 10 anni è scomparso a Baldissero d’Alba, vicino Cuneo, la sera di martedì 4 agosto. Si trovava nel cortile di casa, quando i genitori non l’avrebbero visto più, lanciando immediatamente l’allarme. Non ci sarebbero testimoni che l’avrebbero visto allontanarsi. Le ricerche, a tappeto, sono in corso: coinvolti carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, supportati da droni, unità cinofile e da un elicottero.

Secondo quanto riferito da TargatoCN, le squadre starebbero battendo boschi, sentieri e aree rurali intorno alla casa.

Saranno ispezionati anche alcuni laghetti della zona.

Notizia in aggiornamento…

bambino-scomparso-baldissero-d-alba-cuneo Vigili del Fuoco

Leggi anche

WINDTRE

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo