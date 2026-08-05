Bambino di 10 anni scomparso a Baldissero d'Alba vicino Cuneo, era nel cortile di casa: lo cercano tutti
Il piccolo non si trova dalla sera di martedì 4 agosto: ricerche in corso con droni, unità cinofile e un elicottero
Un bambino di 10 anni è scomparso a Baldissero d’Alba, vicino Cuneo, la sera di martedì 4 agosto. Si trovava nel cortile di casa, quando i genitori non l’avrebbero visto più, lanciando immediatamente l’allarme. Non ci sarebbero testimoni che l’avrebbero visto allontanarsi. Le ricerche, a tappeto, sono in corso: coinvolti carabinieri, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile, supportati da droni, unità cinofile e da un elicottero.
Secondo quanto riferito da TargatoCN, le squadre starebbero battendo boschi, sentieri e aree rurali intorno alla casa.
Saranno ispezionati anche alcuni laghetti della zona.
Notizia in aggiornamento…