Bambino di 11 anni morto dopo un malore in mare a Lido degli Estensi, stava facendo il bagno col fratellino

È morto il bambino di 11 anni, di origine pachistana, che aveva accusato un malore in mare a Lido degli Estensi. L’undicenne stava facendo il bagno assieme al fratellino. Alcuni bagnanti avevano iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del 118. Trasportato all’ospedale di Ravenna, purtroppo non ce l’ha fatta.

Cosa si sa sul bambino morto dopo un malore in mare a Lido degli Estensi

A ricostruire quanto è accaduto a Lido degli Estensi è La nuova Ferrara. Attorno alle ore 19 di domenica 15 giugno, due fratelli di nazionalità pachistana, in spiaggia fin dal mattino assieme ai loro genitori, si sono concessi un ultimo bagno in mare. Solo uno dei due, il fratello più piccolo, ha però fatto ritorno a riva.

Dopo mezz’ora di ricerche, una coppia di bagnanti ha lanciato l’allarme dopo aver notato il corpo di un bambino immobile in acqua. Il giovane è stato trascinato a riva e alcuni bagnanti hanno iniziato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenute l’automedica, l’ambulanza dell’ospedale del Delta e l’eliambulanza. Dal vicino bagno Gabbiano è arrivato anche il defibrillatore. L’undicenne è stato trasportato all’ospedale di Ravenna in condizioni critiche, ma all’arrivo era già morto.

Il 16enne morto sabato a Lido degli Estensi

Sempre a Lido degli Estensi sabato 14 giugno è deceduto un 16enne, dopo essersi tuffato per aiutare due turisti in difficoltà dopo essere rimasti bloccati tra le correnti del canale Logonovo.

La vittima è Aymane Ed Dafali, residente a Castelnovo Bariano, nella provincia di Rovigo. Era in pedalò con 3 amici quando ha sentito la richiesta di aiuto dei due turisti e si è buttato in acqua per soccorrerli.

Il bambino di 6 anni morto domenica a Lido delle Nazioni

Nella giornata di domenica 15 giugno sempre nel Ferrarese, a Lido delle Nazioni, è morto anche un bambino di 6 anni, dopo un tuffo in piscina.

Il bimbo, di origini tedesche, era stato trasportato in elicottero all’ospedale in codice di massima urgenza. Anche lui, come le altre due giovani vittime del weekend, è però purtroppo deceduto.