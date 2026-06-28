Bambino di 11 anni travolto da un'auto vicino Salerno, è in fin di vita: caccia al pirata della strada
Un bambino di 11 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un'auto pirata in provincia di Salerno
Grave incidente a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno: un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Molto violento l’impatto, il piccolo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è ora ricoverato in gravissime condizioni. Caccia al pirata della strada, il conducente di una Golf che non si è fermato a prestare soccorso dopo aver colpito il bambino.
- Bambino di 11 anni travolto da un'auto vicino Salerno
- L'incidente a Sant’Egidio del Monte Albino
- Caccia al pirata della strada
Bambino di 11 anni travolto da un’auto vicino Salerno
Un bambino di 11 anni è ricoverato in fin di vita all’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato investito da un’auto.
L’incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 27 giugno, a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Lo riferisce Ansa.
L’incidente a Sant’Egidio del Monte Albino
Secondo quanto riferito da Salerno Today, l’investimento è avvenuto poco prima della mezzanotte in via Ugo Foscolo.
Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando la strada assieme a un adulto quando è stato colpito da un’auto che procedeva a forte velocità.
Dopo il violento impatto l’automobilista non si è fermato per prestare soccorso e si è allontanato.
Soccorso dai sanitari del 118, il bambino è stato trasportato d’urgenza al Santobono di Napoli, dove è ora ricoverato in gravissime condizioni.
Caccia al pirata della strada
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di di Nocera Inferiore, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e identificare il pirata della strada.
Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.
I militari sono alla ricerca del conducente dell’auto che ha travolto il bambino, una Golf di colore grigio.