Bambino di 11 anni travolto da un'auto vicino Salerno, è in fin di vita: caccia al pirata della strada

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno: un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Molto violento l’impatto, il piccolo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è ora ricoverato in gravissime condizioni. Caccia al pirata della strada, il conducente di una Golf che non si è fermato a prestare soccorso dopo aver colpito il bambino.

Bambino di 11 anni travolto da un’auto vicino Salerno

Un bambino di 11 anni è ricoverato in fin di vita all’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato investito da un’auto.

L’incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 27 giugno, a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Lo riferisce Ansa.

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L’incidente a Sant’Egidio del Monte Albino

Secondo quanto riferito da Salerno Today, l’investimento è avvenuto poco prima della mezzanotte in via Ugo Foscolo.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino stava attraversando la strada assieme a un adulto quando è stato colpito da un’auto che procedeva a forte velocità.

Dopo il violento impatto l’automobilista non si è fermato per prestare soccorso e si è allontanato.

Soccorso dai sanitari del 118, il bambino è stato trasportato d’urgenza al Santobono di Napoli, dove è ora ricoverato in gravissime condizioni.

Caccia al pirata della strada

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di di Nocera Inferiore, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e identificare il pirata della strada.

Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

I militari sono alla ricerca del conducente dell’auto che ha travolto il bambino, una Golf di colore grigio.