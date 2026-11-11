Bambino di 11 mesi sepolto vivo forse dal padre in un bosco negli Usa, salvato dopo 24 ore: sceriffo commosso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un bambino di 11 mesi è stato estratto in fin di vita da sottoterra dopo essere stato sepolto vivo dentro una gabbia per cani. Il piccolo è stato ritrovato in una zona interna della Carolina del Sud, negli Stati Uniti, e salvato dalle forze dell’ordine della contea di Lexington. Secondo quanto ricostruito finora, a seppellirlo circa 24 ore prima sarebbe stato il padre, che è stato rintracciato e arrestato.

Il bambino sepolto vivo dal padre negli Usa

La storia arriva dalla zona della cittadina americana di Batesburg-Leesville, nello stato Usa della Carolina del Sud. Le ricerche sono scattate nella giornata di lunedì 9 novembre, dopo che sia il padre sia il figlio erano scomparsi.

Il neonato è stato trovato dopo un’operazione che ha impegnato quasi 100 soccorritori, in un bosco vicino la casa del nonno paterno. Notando una parte di terreno “appena smosso” nel bosco vicino, le forze dell’ordine hanno iniziato a scavare, trovando infine una gabbia per cani avvolta da un asciugamano, nella quale il bambino era stato sepolto vivo.

Il ritrovamento sottoterra nel bosco

Ad attirare l’attenzione delle squadre di soccorso è stato il pianto del piccolo, che sarebbe sopravvissuto sottoterra per circa 24 ore.

“Certamente Dio è buono. Solo pochi istanti fa, abbiamo trovato il piccolo Koah, di 11 mesi, sepolto vivo, aggrappato alla vita, che piangeva, il suono più gioioso che si possa sentire da un bambino che piange” è stato l’annuncio del ritrovamento in conferenza stampa dello sceriffo della contea di Lexington, Brian Jay Koon, visibilmente commosso.

L’arresto

Come riportato dall’emittente televisiva Abc, il bambino era stato affidato al padre a casa della nonna, mentre quest’ultima era fuori sbrigare una commissione, in attesa che arrivasse un’altra persona a prendersi cura del piccolo.

Raggiunta l’abitazione, la persona incaricata di prendersi cura del neonato non ha trovato nessuno.

L’uomo di 25 anni è stato rintracciato nella tarda serata in un’altra casa di Batesburg-Leesville, ma alle autorità non avrebbe fornito nessuna indicazione su dove si trovasse il bimbo.

Arrestato con le accuse di furto con scasso e resistenza all’arresto, si trova in carcere in attesa che l’ufficio del procuratore locale formalizzi altri reati.