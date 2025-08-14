Bambino di 12 anni cade nel lago di Molveno vicino Trento, recuperato dai sommozzatori: è gravissimo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un ragazzino di 12 anni è gravissimo dopo essere caduto nel lago di Molveno, vicino Trento, ed essere rimasto a lungo sott’acqua. Soccorso dai vigili del fuoco e rianimato, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Chiara in condizioni disperate. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente.

Molveno, 12enne finisce nel lago

Lotta tra la vita e la morte il bambino di 12 anni finito nelle acque del lago di Molveno: l’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 14 agosto.

Secondo la stampa locale, l’incidente è avvenuto durante un giro in barca. Il minore, che sarebbe di origini pakistane, avrebbe intrapreso l’escursione al lago con i genitori ed altre persone. La famiglia risiederebbe nel Vicentino e starebbe trascorrendo un periodo di vacanza in Trentino.

Il lago di Molveno si trova a ovest di Trento

Dopo l’attracco, il giovane sarebbe rimasto nei paraggi mentre i parenti restituivano l’imbarcazione. Al loro ritorno, tuttavia, lui era scomparso, probabilmente in seguito a un tuffo in acqua.

Le ricerche del bambino

L’allarme è stato immediato, scattato intorno alle 16.30. Sulle sue tracce si sono messi i sommozzatori del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, che hanno avviato le ricerche.

Il corpo del ragazzino è stato localizzato dai soccorritori, fortunatamente, ma soltanto dopo un periodo lungo, fra i 40 minuti e l’ora, in base a diversi riscontri. Il giovanissimo, che avrebbe trascorso tutto questo tempo sott’acqua, è stato recuperato a una profondità di circa 10 metri.

Riportato a riva con un gommone dai vigili del fuoco volontari di Molveno, il 12enne è stato quindi sottoposto a prolungate manovre di rianimazione, opera dei sanitari arrivati in tempi rapidi con un’ambulanza.

Il trasporto in ospedale e le condizioni

Il 12enne si trova attualmente in condizioni disperate, dopo essere stato trasferito con l’elicottero d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il caso di Cavallino Treporti

Si spera ora in un epilogo diverso rispetto a quanto accaduto di recente a Cavallino Treporti, vicino Venezia, dove un bambino di sei anni, Carlo Panizzo, si è smarrito in acqua per poi essere ritrovato senza vita.

Dopo ore di ricerche che hanno coinvolto sommozzatori, elicotteri e bagnanti, il corpo è stato individuato solo durante le ricerche notturne, per le quali decisivo è stato l’utilizzo di un sonar da parte dei vigili del fuoco.

Il piccolo è stato localizzato vicino a dei frangiflutti, a circa cento metri dal punto in cui la madre lo aveva visto l’ultima volta: Carlo era stato perso di vista mentre faceva il bagno nel pomeriggio.