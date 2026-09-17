Bambino di 2 anni giù dal balcone al secondo piano di una casa a Grezzana, corsa in ospedale: è gravissimo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un bambino di 2 anni è caduto da un balcone a Grezzana, nel Veronese. La caduta è avvenuta dal secondo piano di un’abitazione. Soccorso dai sanitari del 118, il piccolo si trova in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento. È stato intubato e trasferito in terapia intensiva. I carabinieri sono al lavoro per accertare le cause della caduta del bimbo, che al momento sembra essere di natura accidentale.

Bambino cade dal balcone

Un bambino di due anni è caduto dal secondo piano di un appartamento a Grezzana, un piccolo comune della provincia di Verona. È accaduto nella tarda mattinata di giovedì 17 settembre, quando il piccolo si trovava a casa, in presenza dei familiari, nella zona del balcone.

La dinamica precisa della caduta è ancora da chiarire, ma appare evidente dalle prime notizie che il piccolo si trovasse da solo o non osservato sul balcone quando si è sporto troppo ed è precipitato dal secondo piano.

Il piccolo è atterrato nel cortile sottostante, riportando ferite piuttosto gravi.

I soccorsi

Immediata la richiesta di soccorso da parte dei presenti nell’abitazione, che hanno chiamato il 118. La centrale operativa ha inviato immediatamente sul posto due mezzi di soccorso: un’automedica e un’ambulanza con infermiere a bordo.

I sanitari sono intervenuti per prestare le prime cure e stabilizzare il piccolo, che è stato intubato direttamente sul posto prima di essere trasferito in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

In pronto soccorso sono state confermate le lesioni gravissime e il bambino è stato quindi ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi del caso. Sono stati ascoltati i testimoni, ovvero le persone adulte presenti in casa, per ricostruire l’accaduto e chiarire le circostanze del fatto.

La prima domanda a cui si cerca risposta riguarda la dinamica esatta che ha portato alla caduta del piccolo.