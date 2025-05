Bambino di 3 anni caduto dal secondo piano a Castelnovo Monti, si sarebbe sporto dalla finestra: è gravissimo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un bambino di 3 anni è caduto dalla finestra al secondo piano di un’abitazione a Castelnovo Monti, paese in provincia di Reggio Emilia, sull’Appennino Reggiano. Le sue condizioni di salute sono critiche. Nel momento in cui il bimbo è precipitato nel vuoto, i suoi genitori erano in casa. In un primo momento non si sarebbero accorti di quanto accaduto.

Cosa è successo a Castelnovo Monti

Stando a una prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, il bambino di 3 anni, che soffrirebbe della sindrome dello spettro autistico, si sarebbe arrampicato e sporto dalla finestra, precipitando giù. Il fatto è avvenuto nelle prime ore del mattino di venerdì 16 maggio. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 6,30.

I genitori, che erano in casa, non si sarebbero accorti in un primo momento dell’assenza del bambino e di quanto accaduto.

Castelnovo Monti è in provincia di Reggio Emilia, sull’Appennino Reggiano.

Come sta il bimbo precipitato dal secondo piano a Castelnovo Monti

Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono critiche.

Le indagini sulla caduta del bambino a Castelnovo Monti

Su quanto accaduto a Castelnovo Monti nelle prime ore del mattino di venerdì 16 maggio stanno indagando i carabinieri di Castelnovo Monti.

Bimbo caduto a Castelnovo Monti: maggiori dettagli

Il Resto del Carlino aggiunge ulteriori dettagli. L’abitazione del bimbo si affaccia su piazza Peretti, a Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto il bambino a terra dopo la caduta.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.