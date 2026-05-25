Bambino di 3 anni morto a Nurri investito dal trattore guidato dal padre, malore per la madre: è incinta
Cagliari, morto bambino di tre anni a Nurri: il piccolo è stato travolto accidentalmente dal trattore guidato dal padre
Dramma in provincia di Cagliari: un bambino di tre anni è morto travolto da un trattore. Al volante del mezzo agricolo c’era il padre, che non si è accorto del piccolo. La tragedia si è consumata a Nurri, comune di circa duemila abitanti che sorge nella subregione del Sarcidano, a un’ora di strada dal capoluogo. La madre del piccolo, incinta del secondo figlio, è stata colta da un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118. I carabinieri stanno ricostruendo tutti gli aspetti dell’incidente.
- Bambino morto a Nurri travolto dal trattore guidato dal padre
- L'intervento dei soccorsi e dei carabinieri
- La madre colta da un malore
Bambino morto a Nurri travolto dal trattore guidato dal padre
L’incidente che è costato la vita al piccolo, di nome Lorenzo, si è verificato nel pomeriggio di domenica 24 maggio, intorno alle 15.30, a Nurri, in località Guzzini.
Dalle prime ricostruzioni, il bambino è finito sotto il trattore guidato da papà Stefano che, non essendosi accorto della presenza del figlio nelle vicinanze, lo ha accidentalmente investito mentre stava eseguendo alcune manovre con il mezzo.
La Nuova Sardegna ha riferito che il padre, disperato, non appena si è reso conto di quanto successo, non riusciva a darsi pace.
L’intervento dei soccorsi e dei carabinieri
La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il più rapidamente possibile il bimbo in ospedale.
I soccorritori hanno provato in ogni modo a rianimare il piccolo, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Isili, ai quali spetta ora ricostruire la dinamica esatta dei fatti.
La madre colta da un malore
La madre Manuela, quando ha saputo del decesso del figlio, a causa dello sconvolgimento, è stata colpita da un malore.
La donna, che è in attesa del secondo figlio, è stata immediatamente soccorsa ed è poi stata portata al pronto soccorso.
La tragedia ha provocato grande sconforto e commozione nel paese del Sarcidano, dove è in corso la campagna elettorale per le elezioni comunali del 7 e 8 giugno.