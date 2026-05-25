Bambino di 3 anni morto a Nurri investito dal trattore guidato dal padre, malore per la madre: è incinta

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma in provincia di Cagliari: un bambino di tre anni è morto travolto da un trattore. Al volante del mezzo agricolo c’era il padre, che non si è accorto del piccolo. La tragedia si è consumata a Nurri, comune di circa duemila abitanti che sorge nella subregione del Sarcidano, a un’ora di strada dal capoluogo. La madre del piccolo, incinta del secondo figlio, è stata colta da un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118. I carabinieri stanno ricostruendo tutti gli aspetti dell’incidente.

Bambino morto a Nurri travolto dal trattore guidato dal padre

L’incidente che è costato la vita al piccolo, di nome Lorenzo, si è verificato nel pomeriggio di domenica 24 maggio, intorno alle 15.30, a Nurri, in località Guzzini.

Dalle prime ricostruzioni, il bambino è finito sotto il trattore guidato da papà Stefano che, non essendosi accorto della presenza del figlio nelle vicinanze, lo ha accidentalmente investito mentre stava eseguendo alcune manovre con il mezzo.

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La Nuova Sardegna ha riferito che il padre, disperato, non appena si è reso conto di quanto successo, non riusciva a darsi pace.

L’intervento dei soccorsi e dei carabinieri

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il più rapidamente possibile il bimbo in ospedale.

I soccorritori hanno provato in ogni modo a rianimare il piccolo, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Isili, ai quali spetta ora ricostruire la dinamica esatta dei fatti.

La madre colta da un malore

La madre Manuela, quando ha saputo del decesso del figlio, a causa dello sconvolgimento, è stata colpita da un malore.

La donna, che è in attesa del secondo figlio, è stata immediatamente soccorsa ed è poi stata portata al pronto soccorso.

La tragedia ha provocato grande sconforto e commozione nel paese del Sarcidano, dove è in corso la campagna elettorale per le elezioni comunali del 7 e 8 giugno.