Bambino di 3 anni morto a Parigi, era stato schiacciato da un camion della spazzatura: un uomo ha visto tutto

Tragedia a Parigi, un bambino di 3 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un camion della spazzatura. Il bimbo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è poi deceduto per le gravi ferite riportate. Stando al racconto di testimoni, il piccolo era sbucato in strada su un monopattino davanti al camion, il conducente non avrebbe avuto il tempo di frenare.

Bambino di 3 anni morto a Parigi

Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 20 luglio a Parigi, nel 12° arrondissement della capitale francese.

Un bambino di 3 anni è morto in ospedale per le ferite riportate dopo essere stato schiacciato da un camion della spazzatura. Lo riporta Le Parisien.

ANSA

Dopo l’incidente il bimbo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale, in condizioni critiche.

Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per il piccolo, deceduto in serata per le gravi ferite riportate.

Schiacciato da un camion della spazzatura

Stando al racconto di diversi testimoni, il bambino sarebbe sbucato all’improvviso sulla strada con il monopattino, proprio mentre stava arrivando il camion della spazzatura.

Il conducente non avrebbe avuto il tempo di frenare e il piccolo è finito sotto le ruote del mezzo.

“Il camion aveva appena iniziato a muoversi, non andava veloce. Il bambino ci è finito sotto”, ha raccontato a Le Parisien il proprietario di un ristorante di fronte al luogo dell’incidente, che ha visto tutto.

Da quanto emerso, ci è voluto circa un’ora e mezza per tirare fuori il bambino, il cui piede era rimasto incastrato sotto le ruote del camion.

Il bimbo è rimasto sempre cosciente: “All’inizio urlava, era in preda al panico, ma sono riusciti a tranquillizzarlo,” ha detto ancora il ristoratore.

Le indagini

Sull’incidente stanno indagando la polizia e la Procura di Parigi, che ha aperto una inchiesta per omicidio colposo.

L’uomo alla guida del camion della spazzatura è stato arrestato: sottoposto agli esami per alcol e droga, i test sono risultati negativi.

Con il bambino c’era una zia: la donna avrebbe riferito di essersi distratta un attimo, proprio mentre il bimbo tentava di attraversare la strada.