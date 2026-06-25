Bambino di 3 anni morto in auto in Francia per il caldo, trovato dai genitori nel parcheggio davanti a casa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Francia per il gran caldo di questi giorni: un bambino di 3 anni è morto mentre si trovava da solo in auto nella zona di Parigi. I genitori lo hanno trovato nella vettura parcheggiata davanti a casa, hanno provato a rianimarlo e chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Due giorni prima due bambini di 2 e 4 anni sono morti in circostanze simili nel sud del Paese. Anche Parigi è alle prese con il caldo record di questi giorni, con temperature che hanno superato i 40 gradi. Il sindaco Gregoire ha lanciato un appello alla prudenza parlando di “mortalità in aumento” a causa del caldo torrido.

Bambino di 3 anni morto in auto in Francia per il caldo

Un bambino di 3 anni è morto in Francia a causa del caldo, dopo essere rimasto bloccato all’interno di un’auto. È successo nella giornata di mercoledì 25 giugno a Saint-Gratien, sobborgo a nord di Parigi. Lo riporta Afp.

Sono stati i genitori, entrambi 37enni, a trovarlo nell’auto parcheggiata davanti alla loro casa: hanno chiamato i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare, il piccolo è deceduto nonostante i diversi tentativi di rianimazione effettuati.

ANSA

Secondo una prima ricostruzione, la madre stava facendo un pisolino con l’altro figlio di 18 mesi, mentre il padre stava lavorando in un capanno in giardino.

Anche il bambino stava facendo un pisolino, ma si sarebbe svegliato: sfuggendo alla supervisione dei genitori, sarebbe salito in macchina, le cui portiere erano sbloccate, chiudendosi poi dentro e rimanendo bloccato. Dopo circa 45 minuti i genitori lo avrebbero trovato, lanciando l’allarme.

Sul caso è stata aperta una indagine per omicidio colposo.

L’ondata di caldo in Francia

Da giorni la Francia è alle prese con l’ondata di caldo torrido che sta colpendo il Paese, così come gran parte dell’Europa, Italia compresa.

Mercoledì 25 giugno la Francia ha registrato la giornata più calda di sempre, superando il record del giorno precedente, con una temperatura media nazionale di 30°C.

Caldo anche di notte: il servizio meteorologico nazionale riferisce che nelle ultime due notti è stato registrato il nuovo record per quanto riguarda le temperature minime, con la media nazionale arrivata a 22°C.

Morti due bambini a Carpentras

L’ondata di caldo ha già causato in Francia numerose tragedie, in particolare tra bagnanti, anziani e senzatetto.

Lunedì 22 giugno sono morti altri due bambini di 2 e 4 anni, trovati privi di vita nell’auto di famiglia a Carpentras, in Provenza.

Caldo record a Parigi, l’appello del sindaco

Caldo record anche a Parigi: mercoledì, per la quarta volta in 150 anni, la temperatura ha superato i 40 gradi.

Il sindaco della capitale francese, Emmanuel Gregoire, ha parlato di “mortalità in aumento” a causa del caldo torrido e ha lanciato un appello alla prudenza a tutti.

Oltre alle normali raccomandazioni, il sindaco ha invitato la popolazione a non tuffarsi dai ponti del Canal Saint-Martin, aperto alla balneazione dalla settimana scorsa per ovviare al caldo torrido, parlando di una cinquantina di feriti tra le persone che si sono tuffate dai ponti.

Gregoire ha lanciato il suo appello anche ai giovani: “Non bisogna pensare di essere onnipotenti”, ha detto ai microfoni di TF1. “Ieri, alle 19:30, ho visto un centinaio di persone che facevano jogging. Francamente, non è responsabile”.

Le vittime in Spagna del gran caldo

Anche in Spagna ci sono numerosi morti a causa del gran caldo di questi giorni.

Secondo il monitoraggio dell’Instituto de Salud Carlos III, ente pubblico paragonabile al nostro Istituto Superiore di Sanità, l’ondata di caldo torrido è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì.