Bambino di 4 anni mangia biscotti alla cannabis fatti dallo zio e sviene, ricoverato per intossicazione

Un bambino di 4 anni è finito all’ospedale di Arezzo per una intossicazione da cannabis dopo aver mangiato alcuni biscotti preparati dallo zio e lasciati nella dispensa della nonna. Il piccolo li aveva trovati mentre cercava qualcosa da sgranocchiare e, senza sapere cosa ci fosse nell’impasto, li ha mangiati. Poco dopo ha iniziato a stare male, fino a perdere conoscenza. La madre ha chiamato i soccorsi e lo ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato.

In ospedale, le prime analisi hanno rivelato una presenza molto alta di cannabinoidi nel sangue e nelle urine.

Come riporta La Nazione, a quel punto è stato avvisato il posto di polizia interno alla struttura sanitaria, che ha allertato la Squadra Mobile di Arezzo, dando il via a un’indagine immediata.

La donna ha ricostruito la giornata e ha spiegato ai sanitari che il figlio aveva mangiato dei biscotti trovati in cucina, preparati pochi giorni prima dallo zio.

Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione dello zio, un trentenne incensurato ma già segnalato in passato per consumo di droga.

La perquisizione e l’arresto dello zio

Durante la perquisizione, il personale della Mobile ha trovato una vera e propria serra artigianale per la coltivazione di cannabis, completa di lampade, ventilatori e fertilizzanti.

Nel capanno sul retro della casa, le piante erano in piena crescita. All’interno dell’abitazione c’erano inoltre circa 600 grammi di marijuana essiccata, pronta per essere utilizzata.

La scoperta più rilevante, però, è arrivata dal congelatore: una ventina di biscotti alla cannabis identici a quelli ingeriti dal bambino, confezionati e conservati in freezer. Dolci dello stesso impasto che hanno provocato il malore del piccolo.

Gli agenti hanno sequestrato tutta la sostanza stupefacente, la serra e i dolci, che saranno analizzati in laboratorio.

Lo zio è stato portato in questura e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato arrestato con le accuse di detenzione, coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

Il processo per direttissima

Lo zio è stato inoltre denunciato a piede libero per lesioni personali colpose, poiché i biscotti da lui preparati hanno provocato il ricovero del nipote.

Durante il giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il processo proseguirà in una nuova udienza. Il bambino, secondo i medici, è fuori pericolo e le sue condizioni sono in miglioramento.