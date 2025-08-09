Bambino di 4 anni ricoverato in rianimazione per un colpo di calore in Sardegna, era nell'auto dei genitori

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un bambino di 4 anni è stato ricoverato in condizioni critiche al Policlinico Gemelli di Roma, dopo essere stato trasferito d’urgenza da quello di Sassari, per un colpo di calore. Si sarebbe nascosto in macchina in un momento di distrazione dei genitori, che non si sono accorti della sua assenza.

Bambino di 4 anni in rianimazione per un colpo di calore

Un bambino di 4 anni è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, dopo essere stato trasferito da quello di Sassari, a causa di un gravissimo colpo di calore.

Il bimbo sarebbe rimasto esposto per un lungo periodo a temperature molto alte nella macchina dei genitori, due turisti provenienti dalla Romania. La famiglia stava trascorrendo un periodo di villeggiatura a Olmedo, vicino ad Alghero.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Olmedo, dove era alloggiata la famiglia

La prima settimana di agosto è stata tra le più calde di questa estate. Il picco delle temperature in tutto il Paese dovrebbe raggiungersi tra il 10 e l’11 del mese.

I soccorsi e la decisione del trasferimento a Roma

Sono stati i genitori del bambino a trovarlo e ad accorgersi che le sue condizioni erano molto gravi. Hanno quindi chiamato i soccorsi e un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto in pochi minuti.

I sanitari hanno però subito constatato che le condizioni del bambino erano critiche e che aveva bisogno di cure immediate presso un ospedale più attrezzato rispetto a quello più vicino, che si trovava ad Alghero.

Da qui la decisione per il trasferimento a Sassari, dove però il bambino è rimasto per poco tempo. Medici e famiglia hanno infatti autorizzato presto un altro viaggio, fino al Policlinico Gemelli di Roma.

La ricostruzione dei carabinieri e la distrazione dei genitori

Dopo che il bambino è stato soccorso, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per ricostruire cosa fosse effettivamente successo.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sarebbe stato lo stesso bambino a introdursi nella macchina dei genitori. Mentre i due stavano riposando, il bimbo sarebbe uscito dalla porta di casa, lasciata aperta.

Si sarebbe quindi nascosto nella macchina, ma le temperature molto alte raggiunte all’interno dell’abitacolo gli avrebbero fatto perdere conoscenza.