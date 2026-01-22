Bambino di 5 anni arrestato dall'Ice a Minneapolis, usato come esca per prendere il padre immigrato

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un bambino di 5 anni è stato arrestato dall’Ice a Minneapolis, nel Minnesota. Il piccolo è stato utilizzato come esca dagli agenti dell’immigrazione per arrivare al padre e gli altri membri della sua famiglia: i due, Liam Ramos e il suo genitore, sono stati poi portati in un centro di detenzione in Texas. La foto del bimbo circondato dagli agenti è diventata virale e ha suscitato indignazione.

Bambino immigrato arrestato a Minneapolis

Sta facendo scalpore una nuova notizia che riguarda l’Ice, l’Immigration and Customs Enforcement, che ha arrestato un bimbo di 5 anni, usandolo come esca, per poi fermare anche il padre e cercare di arrestare anche altri membri della sua famiglia.

I fatti sono avvenuti nella periferia di Minneapolis, a Columbia Heights nel pomeriggio di martedì 20 gennaio. I due si trovano ora in un centro di detenzione in Texas, a San Antonio, come scrive il Washington Post.

La ricostruzione dell’arresto

Gli agenti dell’immigrazione sono entrati in azione nella periferia di Minneapolis, fermando il bambino di 5 anni, Liam Conejo Ramos, mentre stava tornando a casa da scuola insieme al genitore Adrian Alexander Conejo Arias. Usato come esca, grazie a lui sono arrivati ad arrestare anche suo padre che risulta anch’egli ora detenuto, dopo aver provato la fuga nel vialetto di casa.

Sul web è stata diffusa una foto del piccolo che indossava un berretto di lana blu e uno zaino sulle spalle e che era circondato dagli agenti armati e con il volto coperto. I due fermati non sono cittadini statunitensi, su di loro non pendono ordini di espulsione. Dopo aver arrestato il padre, gli agenti hanno chiesto a Liam di bussare alla porta per verificare se ci fossero altre persone in casa ma sia il fratello che la madre erano altrove.

Non si tratta comunque di una novità: nelle ultime settimane, altri tre giovani dello stesso distretto scolastico – due di 17 anni e una di 10 – sono stati fermati dall’Ice, l’agenzia federale americana che si occupa di far applicare le leggi sull’immigrazione e che continua a essere nell’occhio del ciclone per i metodi che utilizza e per arresti che in tanti non ritengono legali.

Le polemiche e il precedente

I riflettori sull’operato dell’Ice si sono accesi particolarmente dopo l’uccisione di Renée Good, una donna americana di 37 anni, freddata con colpi di arma da fuoco da un agente dell’immigrazione all’inizio di gennaio mentre la vittima si allontanava a bordo del proprio veicolo.

Dopo questo caso sono montate le polemiche con tantissimi cittadini che si sono riversati per le strade in segno di protesta per un corpo che, settimana dopo settimana, sembra acquisire sempre più poteri: come riportano i media locali, i cittadini si lamentano del fatto che ormai gli agenti provano ad entrare nelle case degli immigrati illegali pure senza avere un regolare mandato.

Nonostante le polemiche, i vertici dell’Ice hanno ribadito che gli agenti non lasceranno la zona e continueranno a fermare le persone senza documenti e con precedenti penali, perorando la causa dell’amministrazione Trump che ha dichiarato di aver deportato già oltre mezzo milione di persone nel 2025.

Cos’è l’Ice

Nata all’inizio degli anni Duemila, dopo i fatti dell’11 settembre, l’Ice è un’agenzia federale che dipende dal Dipartimento di Sicurezza Interna: il suo compito è far rispettare le leggi sull’immigrazione all’interno del Paese e non alla frontiera. Come scrive Rsi, l’agenzia tratta l’immigrazione e i crimini legati a essa come una questione di sicurezza interna, non solo amministrativa.

Gli agenti dell’Ice possono fermare, trattenere e arrestare persone sospettate di trovarsi illegalmente negli Stati Uniti e possono usare la forza quando avvertono un grave rischio per l’incolumità pubblica o in presenza di crimini seri.

Essi agiscono in tenuta tattica e a volto coperto, una modalità di operare che ha creato diverse polemiche di recente ma che viene giustificata come una misura di protezione contro minacce e doxing, ossia la diffusione online di dati personali degli agenti.