Bambino di 5 anni cade dal balcone a Montelanico, condizioni gravi: il padre l'aveva lasciato da solo a casa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente a Montelanico, in provincia di Roma, dove un bambino è precipitato dal balcone della sua abitazione. Il piccolo, di 5 anni, che ne compirà sei tra pochi giorni, è ricoverato in gravissime condizioni. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il bambino a terra dopo un volo di circa 10 metri. È stato trasportato in elisoccorso al Policlinico Gemelli. Il piccolo era da solo in casa e il papà, che era uscito con l’altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.

Bimbo di 5 anni cade dal balcone

In provincia di Roma, un bambino di 5 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione, situata in un palazzo a Montelanico.

Il piccolo è caduto per circa una decina di metri nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre. Da quanto si apprende, si trovava da solo in casa mentre il padre era uscito per delle commissioni, portando con sé l’altra figlia.

A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti che hanno notato il bambino a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri della Compagnia di Colleferro.

Cosa è successo?

I carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno indagato e ricostruito velocemente cosa è accaduto nel palazzo di Montelanico in quel tragico pomeriggio. Il bambino di 5 anni era da solo in casa, lasciato senza sorveglianza dal padre, uscito per fare delle commissioni insieme all’altra figlia.

Il piccolo, trasportato in elisoccorso al Policlinico Gemelli, è ricoverato in gravissime condizioni. Non si conoscono ulteriori aggiornamenti rispetto al momento del ricovero.

Il padre dei due bambini, un cittadino colombiano, è stato denunciato per abbandono di minore e lesioni personali.

Il caso di Grezzana

Nella stessa giornata si è avuta notizia di un altro fatto di cronaca simile: un bambino di 2 anni è caduto da un balcone a Grezzana, nel Veronese.

La caduta dal secondo piano ha causato lesioni gravissime e il piccolo è stato trasportato in codice rosso e ricoverato in terapia intensiva.

In questo secondo caso si indaga sulle responsabilità dei genitori che, dalle prime informazioni, erano presenti in casa al momento dell’incidente.