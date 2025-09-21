Bambino di 5 anni investito in bici a Villanovaforru vicino Cagliari da una moto Ape, in pericolo di vita

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da una moto Ape a Villanovaforru, mentre era in bici insieme a un amichetto. Il piccolo sarebbe stato investito sotto gli occhi dei genitori, alla periferia del paese a circa 50 chilometri di distanza da Cagliari, da un anziano che si è fermato per prestare i primi soccorsi. L’altro bambino è scampato all’incidente ed è illeso.

L’incidente a Villanovaforru

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di domenica 21 settembre alla periferia del comune dell’entroterra cagliaritano. Un pensionato del paese alla guida di un’Ape Piaggio ha travolto il bambino in bici, scagliato sull’asfalto.

Secondo quanto riportato dall’Unione sarda, i genitori erano presenti e hanno assistito alla scena. L’amichetto che pedalava a fianco del bimbo non è stato colpito dal mezzo.

Il comune di Villanovaforru, nell’entroterra Cagliaritano

Il trasporto in elisoccorso a Cagliari

Immediato l’arrivo sul posto del personale sanitario con un’ambulanza del 118, che ha fornito il primo soccorso richiedendo l’intervento dell’elisoccorso Areus.

Il piccolo è stato trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato portato con un trauma cranio-facciale e commotivo. È ricoverato con prognosi riservata e sarà tenuto sotto stretto controllo per tutta la notte nel trauma center dell’ospedale cagliaritano.

Secondo le ultime informazioni, le sue condizioni sono gravi ed è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Furtei per i rilievi del caso, in modo da ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità dell’anziano.

La morte di Stefano Agonese

A inizio settembre, un altro bambino ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto a Lusiana Conco, nel Vicentino. A rimanere ucciso il 13enne Stefano Angonese, investito da un 23enne di Cartigliano, altro comune della provincia di Vicenza, scappato dopo l’incidente insieme all’amico con cui viaggiava

Rintracciato dopo circa un giorno, è ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.