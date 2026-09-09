Bambino di 5 anni morto a Genova dopo essere caduto dalla finestra del terzo piano, inutili i soccorsi
Tragedia a Genova, un bambino di 5 anni è morto dopo essere caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano
Dramma a Genova. Mercoledì 9 settembre un bambino di 5 anni è morto, sarebbe caduto dalla finestra di una casa al terzo piano in Valpolcevera, nel quartiere di Begato. Troppo gravi i traumi riportati, inutili i disperati tentativi di rianimarlo dei medici, che non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Sul posto vigili del fuoco e polizia per ricostruire l’esatta dinamica.
Notizia in aggiornamento…