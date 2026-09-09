NOTIZIE
Temi Caldi:

Bambino di 5 anni morto a Genova dopo essere caduto dalla finestra del terzo piano, inutili i soccorsi

Tragedia a Genova, un bambino di 5 anni è morto dopo essere caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano

1 min di lettura

simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Dramma a Genova. Mercoledì 9 settembre un bambino di 5 anni è morto, sarebbe caduto dalla finestra di una casa al terzo piano in Valpolcevera, nel quartiere di Begato. Troppo gravi i traumi riportati, inutili i disperati tentativi di rianimarlo dei medici, che non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Sul posto vigili del fuoco e polizia per ricostruire l’esatta dinamica.

Notizia in aggiornamento…

bambino-morto-genova IPA

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo