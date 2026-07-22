Bambino di 5 anni morto a Monterotondo in piscina, possibile malore nella vasca con l'acqua bassa

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un bambino di 5 anni è morto in una piscina a Monterotondo, probabilmente a causa di un malore. La tragedia è avvenuta nella mattinata del 22 luglio all’interno della piscina comunale della cittadina poco distante da Roma. Iscritto a un centro estivo, il bambino stava partecipando ad alcune attività ricreative in una piscina con l’acqua bassa. All’improvviso ha accusato un malore ed è finito sott’acqua. Le manovre di rianimazione immediate e quelle effettuate successivamente dai soccorritori sono state inutili.

Bambino di 5 anni muore in piscina a Monterotondo

La tragedia è avvenuta oggi, mercoledì 22 luglio, nel centro estivo che si trova nell’area dello stadio del nuoto Paolo Roghi, in via Fonte 6 a Monterotondo. Il bambino di 5 anni si trovava insieme ad altri bimbi, almeno una decina, in una piscina esterna dove l’acqua non era molto alta.

Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, il piccolo sarebbe stato colto da un malore improvviso. Ma saranno i successivi accertamenti ad appurare con certezza le cause del decesso.

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Bambino morto in piscina, l’ipotesi del malore

I primi tentativi di rianimazione sono stati messi in atto dalle persone presenti nella piscina comunale di Monterotondo.

Poco dopo sono arrivati i soccorritori del 118, giunti sul posto con una eliambulanza e due autoambulanze, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare ed è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. In base ai primi riscontri – ancora tutti da accertare nell’eventuale indagine – il bambino sarebbe stato colto da un malore mentre stava giocando insieme ad altri piccoli in una piscina.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono arrivati anche i carabinieri, che hanno eseguito i primi accertamenti e raccolto le prime testimonianze delle persone presenti. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Monterotondo coordinati dalla procura della Repubblica di Tivoli.

Sette minori morti nelle piscine in Italia negli ultimi tre mesi

In questa estate 2026 sono stati registrati diversi casi di bambini morti in piscina. L’ultimo risale allo scorso 18 luglio, quando una bambina di 4 anni è morta nella piscina di un hotel di Milano Marittima.

Il 15 luglio Alice Ferrari, di 11 anni, è morta dopo essere rimasta incastrata nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante, in provincia di Genova. Negli ultimi tre mesi sono almeno sette i minori deceduti negli impianti idrici italiani, spesso a causa dei bocchettoni di aspirazione delle piscine.

Diverso il caso del bambino di 5 anni morto a Monterotondo, che si trovava in una piscina con l’acqua molto bassa e, probabilmente, è deceduto a causa di un malore.