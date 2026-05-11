Bambino di 5 anni morto all'ospedale Meyer di Firenze, inchiesta per omicidio colposo contro ignoti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un bambino di 5 anni è morto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il piccolo era ricoverato per accertamenti legati a forti dolori addominali. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e aperto un’inchiesta per capire e chiarire le cause del decesso, di cui al momento non si conosce la causa esatta. La morte del piccolo è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato mentre la notizia è stata resa pubblica domenica dall’ospedale.

Bimbo di 5 anni morto in ospedale a Firenze

Il decesso è stato definito “improvviso e inaspettato” dall’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Il bimbo di 5 anni aveva effettuato “valutazioni gastroenterologiche, ricoveri in Pronto Soccorso e Chirurgia Pediatrica”.

Il piccolo è morto nella notte tra venerdì e sabato dopo essere stato ricoverato per sottoporsi ad accertamenti dopo forti dolori addominali.

Inchiesta per omicidio colposo contro ignoti

Nei prossimi giorni è prevista l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Nel frattempo la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, al momento, dunque, senza indagati.

La procura avrebbe già acquisito anche la cartella clinica. La direzione dell’Aou Meyer Irccs “porge le più sentite condoglianze alla famiglia ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti necessari a chiarire le cause del decesso”.

All’ospedale è stato effettuato un “pre – esame” clinico della vicenda, che non avrebbe comunque evidenziato errori da parte del personale sanitario.

L’arrivo in ospedale e il decesso, cosa è successo

Il bambino sarebbe stato portato dai genitori in ospedale nella mattinata di venerdì per sottoporsi a una risonanza magnetica con mezzo di contrasto.

Non è chiaro se l’esame sia effettivamente stato effettuato: il piccolo sarebbe stato trasferito al pronto soccorso a causa dell’intensificarsi del dolore.

A quel punto sarebbe stato deciso il ricovero nel reparto di chirurgia pediatrica per ulteriori accertamenti e monitoraggio, anche se le sue condizioni, a quanto si apprende, non destavano sul momento particolare preoccupazione.

Poi, nella notte tra venerdì e sabato, le condizioni sono precipitate fino alla tragica morte del bimbo. Pare che il piccolo soffrisse da tempo soffrisse di dolori addominali.