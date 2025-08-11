Bambino di 6 anni disperso in mare a Cavallino Treporti vicino Venezia, ricerche in corso con i sommozzatori

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, sono in corso le ricerche di un bambino di 6 anni scomparso in mare nel pomeriggio dell’11 agosto. L’allarme è stato dato dalla madre, che non lo ha visto rientrare a riva dopo essere andato a fare il bagno. Capitaneria di Porto e vigili del fuoco, con sommozzatori e moto d’acqua, stanno battendo la zona.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 11 agosto, intorno alle 16, sul litorale di Cavallino Treporti in provincia di Venezia.

Sono in corso le ricerche di Carlo, un bambino italiano di 6 anni dai capelli biondi. Il piccolo, in vacanza con la madre, è stato visto l’ultima volta nei pressi del ristorante-pizzeria “Allo Sperone”, tra il Villaggio San Paolo e il camping Vela Blu di Ca’ Pasquali.

Vigili del fuoco

L’immagine dall’elicottero mostra la “catena umana” di persone alla ricerca del bambino

Il bambino, secondo quanto emerso, sarebbe andato a fare il bagno e poi non avrebbe più fatto ritorno a riva. L’allarme è scattato quando la madre lo ha perso di vista.

Le ricerche in spiaggia e in mare

Bagnini e assistenti alla sicurezza, dalle torrette del faro di Cavallino fino a Ca’ Vio, stanno battendo arenile e mare, mentre i soccorritori ipotizzano che possa aver perso l’orientamento seguendo altri bambini.

Anche diversi turisti presenti in spiaggia si sono uniti spontaneamente alle ricerhce, formando catene umane per ispezionare l’acqua in gruppo.

In cielo sorvola l’elicottero dei vigili del fuoco, mentre la Capitaneria di porto e le forze dell’ordine perlustrano via mare e via terra.

In aggiornamento