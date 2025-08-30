Bambino di 6 anni investito a Cesano Maderno dopo essere scappato da casa, ritrovato dai carabinieri: come sta

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un incubo che si è protratto per ore infinite, quello vissuto da una famiglia peruviana. Un bambino di 6 anni è scappato da Novate Milanese, dove vive con la famiglia, ed è salito a bordo di un bus che lo ha portato fino al capolinea della linea 89. Da lì ha raggiunto Cesano Maderno dove infine è stato investito. Trasportato all’ospedale di Desio (Monza-Brianza) è stato infine trovato dai carabinieri della stazione meneghina. Secondo le indiscrezioni il piccolo avrebbe riportato solo lievi lesioni. I militari sono al lavoro per ricostruire i suoi spostamenti.

Bambino scappa da Novate Milanese

I fatti risalgono a venerdì 29 agosto. Un bambino di 6 anni residente a Novate Milanese (Milano) insieme alla sua famiglia di origini peruviane, si è allontanato da casa di nascosto ed è salito a bordo della linea 89 del servizio autobus che collega Novate al capoluogo lombardo.

Secondo la ricostruzione del Resto del Carlino il piccolo sarebbe sceso al capolinea della corsa, in via Ciccotti nel quartiere Affori, per poi salire su un altro mezzo per raggiungere Cesano Maderno (Monza). Secondo Ansa potrebbe aver preso un treno in quanto il capolinea della linea 89 si trova, appunto, vicino alla stazione dei treni.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Un bambino di 6 anni è scappato da Novate Milanese per poi raggiungere Milano e, dal capoluogo, spostarsi fino a Cesano Maderno (Monza) dove è stato investito

A lanciare l’allarme sono stati i genitori la mattina stessa, in quanto non riuscivano a trovare il figlio in tutta la casa. Preoccupata per le mancate risposte ai richiami, infine, la famiglia ha contattato i carabinieri.

I militari si sono immediatamente attivati per cercare il piccolo, con l’impiego di unità cinofile ed elicottero, fino al lieto epilogo: il bambino si trovava ricoverato presso l’ospedale di Desio (Monza-Brianza).

L’investimento a Cesano Maderno

Ansa scrive che secondo la ricostruzione dei militari il bambino sarebbe stato investito non lontano dalla stazione di Cesano Maderno, probabilmente mentre vagava confuso in un luogo a lui sconosciuto e impossibilitato a farsi comprendere in lingua italiana, visto che – aggiunge Il Resto del Carlino – la famiglia si trova in Italia da pochi mesi.

Secondo Prima Monza il bimbo sarebbe stato urtato – non investito, fortunatamente – da un’auto mentre camminava per corso Roma. Non è dato sapere chi abbia composto il numero delle emergenze, per il momento.

Il bimbo è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118, ed è arrivato al nosocomio di Desio in buone condizioni di salute dal momento che presentava solo lievissime lesioni.

Le indagini dei carabinieri

Quando i carabinieri hanno rintracciato il piccolo all’ospedale di Desio hanno immediatamente avvertito la famiglia, che ha subito raggiunto il posto.

Gli inquirenti, ora, sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio gli spostamenti del bambino e per capire cosa sia successo nelle lunghe ore della sua traversata. Una vicenda a lieto fine, tutto sommato, come si è conclusa felicemente la scomparsa di un altro bambino a Ventimiglia all’inizio dell’estate, quando si era allontanato spontaneamente dall’area di campeggio in cui stava trascorrendo un periodo di vacanza con i genitori.