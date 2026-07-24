Bambino di 6 anni investito sulle strisce a Imperia morto all'ospedale Gaslini di Genova, illeso il conducente

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un bambino di 6 anni è morto all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere stato investito da una moto sulle strisce pedonali sulla via Aurelia in provincia di Imperia. Le condizioni del piccolo erano apparse fin da subito gravi, tanto che era stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Possibile accusa di omicidio stradale per il conducente della moto, rimasto illeso nel sinistro. Sotto choc la mamma del bimbo.

Bambino investito a Imperia: cos’è successo

Il bambino deceduto all’ospedale Gaslini di Genova era stato investito nella giornata di mercoledì 22 luglio sulla via Aurelia a San Bartolomeo al Mare, nella provincia di Imperia.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da La Stampa, il bimbo stava attraversando sulle strisce pedonali, all’incrocio con via Corsica, assieme alla mamma, con cui era in vacanza da alcuni giorni (la famiglia è originaria di Torino), quando è stato travolto da una moto di grossa cilindrata.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

I soccorsi al bambino investito

L’intervento dei soccorsi, croce d’oro di Cervo e automedica del 118, è stato tempestivo.

Le condizioni del bambino sono apparse fin dal primo momento gravi, tanto che si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco per il trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Anche la made del piccolo, sotto choc, è stata soccorsa dal personale sanitario.

La notizia del decesso, confermata dall’ospedale Gaslini, è arrivata poco prima delle 19 di giovedì 23 luglio.

Le indagini e la possibile accusa di omicidio stradale

I Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione dinamica e responsabilità dell’incidente.

Il conducente del mezzo a due ruote, rimasto illeso, rischia l’accusa di omicidio stradale.

La nota del Comune di San Bartolomeo al mare

L’amministrazione comunale di San Bartolomeo al mare, in provincia di Imperia, ha diffuso una nota sull’accaduto, con la quale “si unisce al cordoglio della famiglia del bambino deceduto a seguito dell’incidente accaduto sull’Aurelia”.

Il messaggio prosegue così: “Ci uniamo al dolore dei suoi genitori e chiediamo alle attività commerciali della cittadina di sospendere le attività domani, venerdì 24 luglio, dalle 9 alle 10, in segno rispetto per la famiglia”.