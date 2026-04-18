Bambino di 7 anni muore annegato in un centro termale in provincia di Latina, l'ipotesi del bocchettone

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Un bambino di sette anni è annegato in una piscina a Suio Terme, nel comune di Castelforte in provincia di Latina. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorsi di salvare il piccolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza del 118 e un’auto medica. Si cerca di capire cosa abbia portato alla morte del bimbo, spunta l’ipotesi del bocchettone.

Bimbo annegato nel centro termale

Il bambino si trovava nel complesso delle Terme Vescine con i genitori.

Secondo una prima ricostruzione, la tragedia è avvenuta mentre stava giocando in una piscina. Il piccolo sarebbe finito sott’acqua e non ha più ripreso conoscenza.

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I soccorsi sono arrivati con un’ambulanza del 118, un’auto medica e, inoltre, un’eliambulanza, atterrata nei campi vicino le terme. Purtroppo non si è potuto fare altro che accertare il decesso del bimbo.

Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Le indagini sulla morte del bimbo

La salma del piccolo è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica di Cassino.

A dare subito l’allarme al 118 sono stati i genitori del bambino.

Secondo una prima ipotesi degli investigatori, all’origine dell’annegamento potrebbe esserci il bocchettone dell’impianto, che avrebbe trattenuto il bambino sott’acqua impedendogli di riemergere.

Si tratta tuttavia di un’ipotesi preliminare, ma le indagini sono ancora in corso.

Il precedente a Roma

Due anni fa, in provincia di Roma, in una piscina termale è morto invece un bambino di otto anni.

Stephan è deceduto alle terme di Cretone risucchiato dal tubo di scarico di uno degli impianti.

Gli addetti stavano provvedendo a svuotare la piscina principale del complesso turistico quando il piccolo è caduto in acqua, sul fondo, ed è stato poi trascinato verso il sistema di drenaggio della vasca.