Bambino di 8 anni ustionato al volto dall'esplosione di uno squishy, aperta indagine in Francia sull'accaduto

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Un bambino di 8 anni in Francia è rimasto ustionato dall’esplosione di uno squishy, un giocattolo anti stress contenente una sostanza gelatinosa. Sul caso è stata aperta un’indagine per “lesioni personali con conseguente incapacità lavorativa totale superiore a tre mesi”.

L’esplosione dello squishy

Da una prima ricostruzione, il bambino di 8 anni, originario di Saint-Omer, nel Pas-de-Calais in Francia, stava giocando con uno squishy, quando il giocattolo è esploso, riversandogli addosso il gel che conteneva.

Il piccolo ha riportato ustioni di secondo grado al viso e al torace. L’episodio è avvenuto il 24 luglio 2026 e la Procura di Saint-Omer ha ora aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente.

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Secondo quanto riferito dalla madre a La Voix du Nord, il prodotto era un “Cool mix supergel“, acquistato in un punto vendita Smyths Toys di Arques.

Dopo che la pallina è esplosa, il bambino è corso dalla mamma in preda al panico. La donna avrebbe provato a togliergli il gel dal viso ma ha visto che la pelle veniva via e ha così capito che era successo qualcosa di grave.

L’inchiesta sullo squishy

La procura ha aperto un’inchiesta per “lesioni personali con conseguente incapacità lavorativa totale superiore a tre mesi”.

Gli investigatori dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire se possa esserci un “difetto del prodotto”.

La Direzione generale per la politica della concorrenza, la tutela dei consumatori e la lotta alle frodi si è attivata per analizzare il giocattolo.

L’autorità ha fatto sapere che “in caso di non conformità e condizioni pericolose, verranno adottate le misure necessarie per tutelare i consumatori”, compreso il possibile ritiro o richiamo dei prodotti.

Come sta il bambino

Il bambino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino e poi trasferito in un reparto specializzato nella cura dei grandi ustionati a Lille.

Dal racconto della madre, la situazione è delicata e tutte le medicazioni devono essere fatte sotto anestesia generale. Il bambino dovrebbe essere sottoposto anche a un trapianto di pelle.

Non è la prima volta che il giocattolo squishy finisce sotto indagine. Nel Regno Unito, per esempio, è stato disposto il ritiro di “Squeezy Dumplings” dopo che i test hanno rilevato un’eccessiva concentrazione di benzene nello strato esterno del giocattolo.

Il prodotto ritirato, distribuito da Samsons Cash and Carry, presentava una concentrazione di benzene di 20 mg/kg ed è stato classificato come un rischio chimico serio.

Cosa c’è dentro agli squishy

Gli squishy sono giocattoli sensoriali antistress generalmente fatti di schiuma poliuretanica “slow-rise” o di gomma morbida, che li rende morbidi quando si schiacciano e permette poi di ritornare alla loro forma originale.

Il gel di queste palline può anche essere un siliconico. È importante acquistare squishy di alta qualità da fonti affidabili e verificare che abbia sempre il marchio CE.

Alcune versioni economiche di questo gioco potrebbero contenere sostanze chimiche nocive o potenzialmente pericolose per i bambini. Nel caso dei prodotti ritirati in Inghilterra, per esempio, contenevano benzene che è una sostanza incolore e altamente infiammabile oltre che tossica per l’uomo.