Bambino di 9 anni morto dopo un malore sulla spiaggia di Albenga, i genitori donano gli organi

Un tragico epilogo. Il bambino di 9 anni che aveva accusato un malore mentre si trovava con i genitori in spiaggia ad Albenga (Savona), è morto mentre si trovava ricoverato presso l’ospedale Gaslini di Genova. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha espresso “commozione e rispetto” per la famiglia del piccolo. Il personale medico del Gaslini ha comunicato che la famiglia intende donare gli organi del bimbo.

Morto dopo un malore a 9 anni

Il 7 agosto il piccolo cuore del bambino di 9 anni che pochi giorni fa è stato trasportato in ospedale per un malore accusato nella spiaggia di Albenga (Savona), ha smesso di battere.

Il bimbo è morto mentre si trovava ricoverato al Gaslini di Genova. Lo riportano Ansa e Adnkronos. L’azienda sanitaria locale fa sapere che “le condizioni cliniche del piccolo sono apparse sin da subito estremamente critiche e ogni sforzo si è scontrato con la gravità della situazione”.

È morto al Gaslini di Genova il bambino di 9 anni ricoverato dopo aver accusato un malore sulla spiaggia di Albenga. I genitori hanno scelto di donare gli organi

Nella stessa nota riportata dall’Ansa i sanitari inviano “la più profonda vicinanza e il più sentito cordoglio per il tragico epilogo” alla famiglia del piccolo.

La tragedia è iniziata lunedì 4 agosto, quando il bambino si è accasciato mentre giocava sulla spiaggia di Albenga. Al Gaslini di Genova era ricoverato in terapia intensiva. A seguito del dramma l’azienda sanitaria locale fa sapere che “i genitori hanno espresso il fortissimo desiderio di donare gli organi del bambino”.

L’Asl smentisce i ritardi nei soccorsi

Nella stessa nota l’Asl 2 Liguria smentisce i rumor su possibili ritardi da parte dei soccorritori. Nel comunicato leggiamo che “l’automedica è arrivata da Alassio in 4 minuti, ampiamente nei tempi previsti dal protocollo”, quindi i medici e i volontari “hanno attivato con tempestività tutte le procedure di emergenza del caso”.

La vicenda “ha profondamente colpito tutti coloro che vi sono stati coinvolti, suscitando grande commozione e partecipazione emotiva”. I sanitari, conclude il comunicato, “hanno continuato a sperare, fino all’ultimo, in un esito diverso”.

La tragedia sulla spiaggia di Albenga

Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio di lunedì 4 agosto il bambino si trovava nella spiaggia di Alassio, vicino Albenga, insieme alla sua famiglia. Improvvisamente il piccolo, mentre giocava, ha accusato un malore.

Il bimbo ha ricevuto una prima assistenza sul posto, poi è stato trasportato con l’automedica presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). Constatata la gravità del suo quadro clinico i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza presso il Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Recentemente un altro bambino è stato strappato alla vita in un momento di gioia: è successo a Lido degli Estensi (Ferrara), dove un piccolo di 11 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre giocava con il fratellino.