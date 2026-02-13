Bambino di 9 anni operato al cervello all'ospedale di Padova, tenuto sveglio per monitorare le funzioni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Operazione rivoluzionaria presso l’Azienda Ospedale-Università Padova, dove un bambino di nove anni ha subito un intervento al cervello da sveglio. Si tratta della prima volta nel reparto di neurochirurgia pediatrica in cui viene usata la tecnica “asleep awake asleep” che ha permesso all’équipe medica, guidata dal professor Luca Denaro e dalla dottoressa Marina Munari, di monitorare le funzioni cerebrali del piccolo che soffriva di una lesione parieto temporale sinistra profonda. Operazione perfettamente riuscita e bambino già dimesso e in buona salute a casa, con il team multidisciplinare che ha potuto sorridere per il traguardo raggiunto.

Operato al cervello da sveglio a 9 anni

A dare notizia dell’operazione d’avanguardia è stata la stessa Azienda Ospedale-Università Padova. Il piccolo è stato operato con una metodica complessa che in passato è stata usata solo in 130 pazienti in età pediatrica.

A guidare l’operazione è stato il professore Luca Denaro, direttore UOC Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale, che con la direttrice UOC Anestesia e Rianimazione OSA Marina Munari ha coordinato un team multidisciplinare composto da anestesisti, neurologi, neurochirurghi, neuropsicologi, logopedisti, tecnici di neurofisiologia, personale infermieristico di sala operatoria.

La tecnica “asleep awake asleep” a Padova

L’operazione, come detto, è stata resa possibile grazie alla tecnica “asleep awake asleep” che alterna sedazione e risveglio controllato per monitorare le funzioni cerebrali.

Nella fase di veglia, infatti, il team ha potuto controllare tutte le funzioni che in altri casi non potrebbero essere tenute sotto stretto controllo.

Ciò ha reso possibile asportare la maggior parte delle cellule malate limitando al minimo i possibili rischi di deficit.

Il caso del bambino di 9 anni

L’operazione è perfettamente riuscita e, come fa sapere l’Azienda Ospedale-Università Padova, il piccolo è già stato dimesso e si trova a casa in salute.

Il caso del bimbo richiedeva particolare attenzione in quanto il paziente soffriva di una lesione parieto temporale sinistra profonda che gli impediva di integrare informazioni sensoriali, spaziali e linguistiche

I precedenti

Nella letteratura internazionale si contano soltanto 130 operazioni simili, in quanto molto complessa.

Al di là della tecnica che richiede preparazione e studio profondo, è infatti necessaria una collaborazione da parte del paziente che deve essere anche emotivamente stabile.

Motivo per cui, anche e soprattutto in età pediatrica, i criteri di eleggibilità includono maturità cognitiva ed equilibrio psicologico, oltre a un percorso di preparazione accurato.

L’Italia è un’eccellenza nell’impiego di questo approccio, ma principalmente negli adulti. L’operazione riuscita a Padova apre le porte a un nuovo scenario per la medicina nostrana.