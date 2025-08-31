Bambino di due anni gravissimo a Cibeno, Carpi, nel Modenese, si è ustionato con dell’acqua bollente

È in gravissime condizioni un bambino di due anni che è stato ricoverato a Parma dopo essersi ustionato. Il piccolo si è riversato dell’acqua bollente in un incidente domestico avvenuto nell’abitazione in cui vive con la sua famiglia a Cibeno, Carpi, in Emilia-Romagna. Si trova in terapia intensiva nel reparto di Pediatria.

Bambino di due anni ustionato nel Modenese

Un bambino di due anni è stato ricoverato in condizioni gravissime in ospedale a Parma: si è ustionato con dell'acqua bollente nella mattinata di domenica 31 agosto.

L’incidente domestico è avvenuto intorno alle 10.30 in via Lago di Bolsena, nella frazione di Cibeno, a Carpi, nel Modenese.

Ancora da chiarire le cause di quanto accaduto: dopo essersi versato addosso dell’acqua bollente, il bimbo ha riportato gravi ustioni in diverse parti del corpo.

Le sue condizioni sono definite critiche. Il piccolo si trova ricoverato in terapia intensiva nel reparto di Pediatria di Parma.

Sul posto, poco dopo l’incidente, era intervenuto il personale sanitario del 118. Viste le sue condizioni, il piccolo è stato subito trasferito in codice rosso – con l’elisoccorso da Bologna –al Centro Grandi Ustionati di Parma.

Le indagini e la prima ricostruzione

Il bimbo è attualmente ricoverato in terapia intensiva nel reparto di pediatria.

Ha due anni ed è figlio di una coppia di migranti originari dell’Africa. Si trovava in casa, in un quartiere residenziale di Carpi, quando ha avuto accesso a dell’acqua bollente che è finita sul suo corpo. L’incidente sarebbe avvenuto in cucina dove il piccolo sarebbe entrato in contatto con una fonte di acqua bollente, forse una pentola lasciata incustodita sui fornelli o un recipiente utilizzato per preparazioni domestiche.

Le ustioni si sono allargate a più parti del corpo e sono state giudicate gravi. Scattate subito anche le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.