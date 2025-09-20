Bambino di tre anni morso a Caselle in Pittari dal cane di famiglia, ferito gravemente alla testa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un bimbo di tre anni è stato ricoverato dopo essere stato azzannato da un cane a Caselle in Pittari, nel Salernitano. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le gravi ferite riportate alla testa, ma secondo le ultime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Verifiche sulle eventuali responsabilità di un familiare, proprietario dell’animale.

Il morso del cane a Caselle in Pittari

I carabinieri della compagnia di Sapri stanno ricostruendo l’episodio per accertare la posizione del padrone del cane. Da quanto ricostruito finora, il bambino sarebbe stato morso nella mattinata di sabato 20 settembre dopo essersi avvicinato all’animale, che sarebbe sfuggito alla custodia del parente.

Dopo l’immediato intervento del personale sanitario del 118 per le prime cure sul posto, il piccolo di tre anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. In conseguenza delle gravi ferite alla testa, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per un trasferimento più tempestivo.

La posizione del comune di Caselle in Pittari, in provincia di Salerno, dove il bimbo di tre anni è stato aggredito da un cane

Il ricovero del bambino

Secondo quanto riportato da TgCom24, nonostante il ricovero in serie condizioni, il bambino sarebbe fuori pericolo di vita. Il personale medico del San Luca dovrà valutare un eventuale trasferimento in una struttura specializzata.

Intanto, i militari dell’Arma stanno effettuando gli accertamenti del caso sul luogo dell’accaduto, in cui sarebbe intervenuto anche il sindaco di Caselle in Pittari.

Il bimbo morso dal cane a Spoleto

Uno degli ultimi gravi episodi di aggressione da parte di un cane su un bambino si era verificato a inizio agosto a Spoleto, dove un bimbo di 15mesi era stato morso al volto dall’animale della famiglia.

Anche in quel caso era stato necessario il trasporto d’urgenza in elicottero dal pronto soccorso del comune del Perugino all’ospedale Santa Maria di Terni. Il piccolo paziente non era arrivato in gravi condizioni, ma è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le serie ferite riportate in diverse parti del viso.