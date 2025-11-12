Bambino di tre anni torturato fino alla morte in Austria, i genitori a processo per omicidio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Due giovani di 27 anni sono stati incriminati dalla procura di Innsbruck, in Austria, con l’accusa di omicidio, tortura e sequestro di persona per la morte del figlio di tre anni. Il piccolo è deceduto a maggio 2024 per fame e disidratazione. Secondo la ricostruzione della magistratura austriaca, sarebbe stato sottoposto per mesi a violenze e privazioni.

Il caso del bambino torturato in Austria

La vicenda è avvenuta nel distretto di Kufstein, in Austria. I maltrattamenti sarebbero emersi da messaggi, foto e video scoperti durante le indagini sulla morte del bambino.

Come riporta Frankfurter Allgemeine Zeitung, i genitori del piccolo avrebbero compiuto brutali abusi e avrebbero agito con totale freddezza.

ANSA

Un’ambulanza in Austria (Foto d’archivio)

Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di violenze sistematiche avvenute nella casa di famiglia, vicino al confine con la Baviera.

Le violenze sul bambino

Come riporta TGcom24, secondo l’atto d’accusa, il bambino sarebbe stato ripetutamente picchiato, legato e rinchiuso in una stanza buia, costretto a restare nudo per giorni dentro un cassetto.

La magistratura ha sottolineato che la coppia avrebbe deliberatamente privato il piccolo di cibo e acqua, fino a ridurlo a pesare appena sette chili, meno della metà del peso normale per la sua età.

Le prove a carico comprendono messaggi scambiati tra i due genitori e materiale fotografico e video che documenterebbe le violenze. Entrambi avrebbero ammesso le proprie responsabilità durante gli interrogatori.

La perizia psichiatrica sui genitori

È stata disposta una perizia psichiatrica sui genitori. I risultati hanno stabilito che i due 27enni erano pienamente imputabili.

È stato però rilevato un grave disturbo di personalità con tratti sadici, che avrebbe influenzato il comportamento della coppia. Secondo quanto emerso, i due vivevano in condizioni di forte disagio economico e si sarebbero progressivamente isolati, elaborando convinzioni deliranti.

Secondo la coppia, il figlio sarebbe stato posseduto da un demone e avrebbe rappresentato la causa delle loro disgrazie. La perizia ha comunque escluso l’incapacità di intendere e di volere, confermando la piena responsabilità penale degli imputati.