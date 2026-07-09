Bambino di un anno e mezzo morto investito dalla nonna a Zero Branco, travolto dall'auto in retromarcia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un bambino di un anno e mezzo è morto investito dall’auto guidata in retromarcia dalla nonna a Zero Branco, nella provincia di Treviso. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato intubato sul posto, prima di essere condotto all’ospedale di Treviso, dove poi purtroppo è deceduto.

Bambino morto investito dalla nonna: cos’è successo

La tragedia è avvenuta nella serata di mercoledì 8 luglio, attorno alle ore 20,20, in via Tiveron a Zero Branco, all’interno del cortile di un’abitazione.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri e dalla polizia locale di Zero Branco e riportata da Il Gazzettino, l’anziana donna stava parcheggiando l’automobile al suo solito posto (a bordo c’era anche la nipotina di 8 anni) quando, mentre eseguiva una manovra in retromarcia, non si sarebbe accorta dell’arrivo del bimbo, che era in giardino con i genitori e sarebbe sfuggito dalla mano del papà. Il bimbo è finito sotto la ruota posteriore del veicolo.

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Il racconto di una vicina sulla tragedia a Zero Branco

Una vicina di casa della famiglia ha raccontato: “Ho sentito le urla e sono subito corsa fuori. Abbiamo chiamato immediatamente i soccorsi perché il bimbo non respirava”.

Sul posto è giunta un’ambulanza dall’ospedale Ca’ Foncello e i sanitari si sono subito resi conto della gravità della situazione. Il bimbo, che nell’impatto ha riportato un trauma cranico, è stato intubato sul posto mentre proseguivano le manovre di rianimazione. Una volta stabilizzato, il piccolo, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Treviso, dove poi è deceduto.

I carabinieri hanno sequestrato l’auto, messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La nonna del bambino, disperata, si è recata in stazione per sottoporsi agli accertamenti di rito.

Non appena sentito l’impatto, la donna aveva fermato l’auto ed eseguito le prime manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi. “L’ho ucciso io” continuava a ripetere in lacrime.

La vicina ha raccontato ancora: “Si è accorta subito che la situazione era grave, noi siamo corsi ad aiutarla”.

La famiglia del bimbo morto a Zero Branco è di origini moldave

La famiglia del bimbo è di origini moldave: è composta da mamma, papà, i due figli piccoli, nonna e bisnonna. Vivono da anni a Zero Branco, in provincia di Treviso.

La vicina di casa ha riferito: “Sono persone splendide, quello che è successo è davvero una tragedia inspiegabile”.