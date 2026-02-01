Bambino fatto scendere dall'autobus nella neve aprirà le Olimpiadi di Milano-Cortina, la rivincita di Riccardo

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Prima l’umiliazione della camminata nella neve, lunga chilometri. Poi l’onore più grande, quello di partecipare all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Non sta nella pelle Riccardo, il bambino di 11 anni di Belluno protagonista della vicenda che tiene banco da diversi giorni. La madre ha confermato la telefonata con Giovanni Malagò in persona, il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026.

Belluno, bambino fatto scendere dall’autobus nella neve

Riccardo era stato fatto scendere da un autobus sulla tratta San Vito-Vodo di Cadore perché in possesso di un biglietto ordinario da 2,50 euro, parte di un carnet da nove tagliandi, e non di quello maggiorato da 10 euro previsto nel periodo olimpico e paralimpico di Cortina.

Da lì, Riccardo è stato costretto a camminare per sei chilometri nella neve per rientrare a casa. Il bambino ha camminato per circa due ore spaventato, infreddolito e con pantaloni e scarpe zuppi. “Non sentivo le gambe, facevo fatica a camminare”, ha raccontato ai genitori una volta rincasato.

Per evitare il traffico della Statale, Riccardo ha seguito la pista ciclabile, che però non era stata spazzata dalla neve. Non aveva con sé il cellulare e non ha potuto contattare nessuno.

Quando ha bussato alla porta di casa, il bambino era arrivato al limite: labbra viola, difficoltà a parlare, jeans bagnati fino a metà coscia. “Su quell’autobus non ci salgo più, riconsegnate tutti i biglietti che abbiamo comprato”, ha chiesto ai genitori.

La vicenda ha avuto conseguenze immediate: l’autista del bus è stato sospeso e ha successivamente chiesto scusa, ammettendo l’errore e dicendosi profondamente mortificato.

È stato inoltre stabilito che la tariffa del biglietto contestato tornerà a quella ordinaria.

La telefonata di Malagò alla madre di Riccardo

A trasformare la disavventura in una rivincita è stata una telefonata inattesa: il presidente del CIO e della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha chiamato la madre di Riccardo per invitarlo a partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

“All’inizio pensavo fosse uno scherzo, ma poi Giovanni Malagò in persona ci ha confermato l’invito a Riccardo. Quando lui ha capito, è scoppiato di gioia“. L’esatto ruolo che Riccardo avrà durante la cerimonia non è ancora stato definito.

Luca Zaia e il post su Riccardo alle Olimpiadi

Anche Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha voluto celebrare Riccardo, tramite un post su Facebook: “Riccardo, 11 anni, di Belluno, che lunedì scorso era stato lasciato a terra e costretto a percorrere 6 chilometri sotto la neve per rientrare a casa, avrà un ruolo nella cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con la gioia di chi sta per vivere un momento davvero speciale“.