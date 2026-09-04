Bambino intrappolato in un pozzo dopo una caduta in Algeria, soccorsi per il caso che ricorda Alfredino Rampi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Continuano senza sosta le operazioni per salvare Ayoub, un bambino di 10 anni rimasto intrappolato in un pozzo artesiano asciutto in Algeria. L’incidente è avvenuto nella provincia di El Bayadh, nel sud-ovest del Paese. L’episodio ricorda la vicenda di Alfredino Rampi, il bambino di sei anni morto tra il 12 e 13 giugno 1981 dopo essere caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, vicino Roma.

Bambino intrappolato in un pozzo, i soccorsi

Secondo quanto riferito dalla Protezione civile algerina, il bambino si troverebbe a circa 80 metri di profondità.

Il pozzo è stretto e asciutto, con un diametro indicato in circa 40 centimetri, una condizione che rende molto difficile l’intervento diretto dei soccorritori.

Le squadre impegnate sul posto da tre giorni stanno lavorando senza interruzioni, con mezzi pesanti e personale specializzato.

Le autorità hanno spiegato che l’operazione è entrata in una fase avanzata.

Come Ayoub è caduto nel pozzo

Secondo la ricostruzione di Emirates247, il bambino stava passando sopra una tavola di legno che copriva l’apertura del pozzo.

La copertura avrebbe ceduto sotto il suo peso, facendolo precipitare all’interno della cavità.

Da quel momento è iniziata la mobilitazione della Protezione civile, con l’obiettivo di raggiungerlo in sicurezza.

Le autorità hanno precisato che le operazioni sono ancora in corso e che ogni intervento viene eseguito con cautela.

La priorità è evitare movimenti del terreno che possano aggravare la situazione o mettere in pericolo sia Ayoub sia le squadre di soccorso.

La complessità dell’intervento dipende soprattutto dalla struttura del pozzo.

Si tratta di una cavità stretta, priva di un tubo di sostegno per le pareti e scavata in un terreno roccioso e instabile.

Lo scavo del pozzo parallelo

Per raggiungere il bambino, i soccorritori stanno scavando un pozzo parallelo.

L’obiettivo è arrivare alla profondità in cui si ritiene che Ayoub sia bloccato e poi aprire un passaggio laterale.

I lavori procedono con mezzi pesanti.

La presenza di polvere e la conformazione del terreno aumentano il rischio di crolli, per questo ogni fase viene monitorata da squadre specializzate.

La Protezione civile ha spiegato che le operazioni seguono procedure precise.

Ogni scelta deve tenere conto della sicurezza del bambino e della stabilità dell’area attorno al pozzo.

Il precedente di Alfredino Rampi

La vicenda di Ayoub ricorda quanto accaduto al piccolo Alfredino Rampi nel giugno del 1981.

Il bambino di sei anni cadde in un pozzo artesiano a Vermicino, vicino Roma, e morì due giorni dopo.

Tantissimi i tentativi per salvarlo, tra questi anche la creazione di un pozzo parallelo come sta avvenendo per Ayoub.