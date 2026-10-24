Bambino molestato su un aliscafo per le isole Eolie, 46enne arrestato per violenza sessuale aggravata

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Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. I fatti si sono consumati su un aliscafo partito da Milazzo (Messina) e diretto verso le isole Eolie, in Sicilia. Secondo una prima ricostruzione, l’indagato avrebbe approfittato di uno stato di timore di un bambino per via del mare mosso, dunque lo avrebbe avvicinato per poi baciarlo e palpeggiarlo. I carabinieri lo hanno arrestato sull’isola di Vulcano e lo hanno trasferito presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

Bambino molestato su un aliscafo

I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì 23 ottobre. Secondo una ricostruzione pubblicata da Messina Today, l’episodio si è consumato a bordo di un aliscafo salpato da Milazzo (Messina) e diretto all’arcipelago delle Eolie.

A bordo del mezzo, a un certo punto, si sarebbe creata confusione per via del mare mosso. Tra i passeggeri c’era un bambino, spaventato dalle onde.

Il piccolo, quindi, sarebbe stato avvicinato da un 46enne che percorreva la stessa tratta. L’uomo, approfittando della fragilità del bambino, avrebbe iniziato a baciarlo e a palpeggiarlo.

Le molestie sono proseguite ininterrottamente fino a quando la vittima non è riuscita ad allontanarsi e ad informare il comandante dell’aliscafo, che ha prontamente dato l’allarme.

L’arresto del 46enne sull’isola di Vulcano

I carabinieri della Centrale Operativa della Compagnia di Milazzo, dopo l’arrivo dell’aliscafo al porto dell’isola di Vulcano, sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo.

Il 46enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

La violenza ripresa dalle telecamere di bordo

Come precisa Milazzo24, la versione raccontata dal bambino vittima di molestie ha trovato conferma sia tra i testimoni presenti durante la tratta, sia nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate sull’aliscafo.

Recentemente a Tivoli ha avuto luogo un fatto analogo: un uomo è stato arrestato dopo aver ripetutamente violentato una 12enne, figlia di un cugino, approfittando delle assenze del parente. Gli abusi si sarebbero consumati in auto e nella cameretta della piccola, che in un’occasione ha trovato il coraggio di filmare le violenze per incastrare l’uomo.