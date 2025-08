Bambino morso a Spoleto dal cane di famiglia, ferito al volto il bimbo di 15 mesi: sottoposto a operazione

Un bambino di appena 15 mesi è stato morso al viso dal cane di famiglia a Spoleto, in provincia di Perugia. Dopo essere stato portato nel pronto soccorso locale, il piccolo paziente è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Santa Maria di Terni. Il bimbo avrebbe riportato serie ferite in diverse parti del volto: non sarebbe in condizioni gravi, ma sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Il bimbo morso a Spoleto

Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria, l’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 3 agosto.

Trasportato immediatamente all’ospedale di Spoleto dai genitori, il piccolo di poco più di un anno presentava vaste ferite al volto: il bimbo sarebbe stato azzannato da un cane di tipo molossoide allo zigomo, alla guancia e alla regione occipitale sinistra.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Le ferite causate dal cane

Stando a quanto riferito dall’Usl Umbria 2, nonostante le lesioni, le sue condizioni generali sono buone, con parametri stabili.

Attentamente monitorato dalla dottoressa Anna Maria Rotelli e dai sanitari della Usl Umbria 2, che hanno ripercorso le fasi dell’assistenza, è stato trasferito per precauzione a Terni.

Stando alle ultime informazioni, all’ospedale Santa Maria sarebbe stato sottoposto un intervento chirurgico maxillo facciale.

I carabinieri stanno indagando sull’episodio per ricostruire la dinamica dell’aggressione e accertare eventuali responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, il cane avrebbe azzannato il bambino all’interno dell’abitazione o comunque nel contesto domestico, ma sarebbe di proprietà di un parente stretto del piccolo, che vive nello stesso stabile.

L’ultima aggressione

Uno degli ultimi gravi episodi di aggressione da parte di un cane ha riguardato l’ex giocatore della Roma, Carles Perez.

Il calciatore è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale a Salonicco dopo essere stato ferito a fine luglio da un cane che lo ha morso ai genitali.