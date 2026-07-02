Bambino morto di rabbia a causa di un pipistrello poggiato sul viso, contagiato senza morsi o ferite

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In Canada un bambino di 11 anni è morto di rabbia dopo essere entrato in contatto con un pipistrello, che gli si è appoggiato sul viso mentre dormiva. Sul suo corpo non erano presenti morsi o ferite evidenti, ma il virus sarebbe stato trasmesso attraverso il contatto delle secrezioni dell’animale con naso e bocca. Il caso è stato ricostruito in un rapporto medico che richiama l’attenzione sui rischi legati all’esposizione ai pipistrelli.

Bimbo morto di rabbia a causa di un pipistrello

Un ragazzino di 11 anni è morto di rabbia dopo essersi svegliato con un pipistrello appoggiato sul volto durante una vacanza con la famiglia in un cottage dell’Ontario, in Canada.

La vicenda, avvenuta nel 2024, è stata ricostruita in un rapporto pubblicato sul Canadian Medical Association Journal e rilanciata da Sky TG24.

Secondo il rapporto, il bambino si era trovato l’animale posato sul naso e sulla bocca e lo aveva allontanato con una mano.

Il bimbo non aveva morsi o graffi

Il padre catturò l’animale con una pentola per poi liberarlo all’esterno.

Dopo l’accaduto, sul viso del piccolo non erano visibili morsi, graffi o altre ferite e il pipistrello non ha mostrato comportamenti insoliti.

Per questo la famiglia dell’11enne non ritenne necessario rivolgersi subito ai medici.

Diciannove giorni dopo il contatto, però, comparvero i primi sintomi: formicolio e intorpidimento sul lato destro del viso, gonfiore facciale e perdita di appetito.

Bimbo morto dopo 17 giorni di ricovero

Nei giorni successivi il bambino fu visitato più volte e inizialmente i medici ipotizzarono una paralisi di Bell e successivamente una gengivostomatite erpetica, prescrivendo le relative terapie.

Le condizioni peggiorarono rapidamente con difficoltà nella deglutizione, debolezza del volto, problemi nel parlare, febbre, stato confusionale e allucinazioni.

Ricoverato in terapia intensiva pediatrica, il ragazzo fu sottoposto a un test PCR che confermò l’infezione da rabbia. L’Agenzia canadese per l’ispezione alimentare identificò poi una variante del virus associata ai pipistrelli. Il bambino morì dopo 17 giorni di ricovero.

Rabbia e contatto coi pipistrelli, cosa fare

Come specificato nel rapporto medico, la rabbia è una malattia virale che colpisce il sistema nervoso centrale e può essere trasmessa non solo attraverso morsi e graffi, ma anche dal contatto della saliva o di altre secrezioni di un animale infetto con occhi, naso, bocca o ferite aperte.

Una volta comparsi i sintomi, la malattia è quasi sempre mortale. Gli autori dello studio sottolineano che i pipistrelli possono essere infetti senza mostrare segni evidenti della malattia.

Per questo motivo qualsiasi contatto diretto con questi animali viene considerato ad alto rischio e richiede una valutazione medica tempestiva per l’eventuale profilassi post-esposizione, l’unico strumento efficace per prevenire lo sviluppo dell’infezione.