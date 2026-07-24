Bambino morto dopo sospetta infezione da Clostridium all'asilo di Tropea, Bassetti avverte sugli antibiotici

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Vanno avanti le indagini sul bambino di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro per una sospetta infezione da Clostridium che ha colpito anche altri 4 bambini di un asilo nido di Tropea. Il batterio, spiega sui social Matteo Bassetti, solitamente viene quando si prendono gli antibiotici. Per questo, avverte l’infettivologo, bisogna sempre fare attenzione agli antibiotici, a usarli solo quando servono.

Bambino morto dopo sospetta infezione all’asilo di Tropea

La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sul caso del bimbo di 18 mesi morto all’ospedale di Catanzaro per complicanze in seguito a una sospetta infezione da Clostridium difficile.

Altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo nido di Tropea del bimbo morto sono stati ricoverati in ospedale, non in gravi condizioni.

ANSA

Sono in corso accertamenti per chiarire dove e come il piccolo abbia contratto l’infezione, si sospetta la possibile trasmissione del batterio tra le mura dell’asilo.

Clostridium difficile, parla Matteo Bassetti

Intanto Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, interviene sui social sul caso per fare divulgazione su questo tipo di infezione.

Il Clostridium difficile è un batterio “che si trasmette molto facilmente attraverso i pannolini, soprattutto attraverso le feci”, spiega in un video su Facebook.

“Molto spesso si dice che è un’infezione ospedaliera”, aggiunge, ma si può prendere anche fuori dall’ospedale.

In genere il batterio “viene quando si prendono gli antibiotici“, è il cosiddetto “omino nero dell’intestino”.

Attenzione agli antibiotici

L’infezione da Clostridium difficile “può anche dare delle forme davvero gravi nelle persone più fragili come i bambini molto piccoli, o anche le persone anziane”.

Per questo, sottolinea Bassetti, “quando arriva bisogna curarla in maniera adeguata, facendo l’esame delle feci, facendo l’esame per la ricerca della tossina, facendo una terapia specifica antibiotica”.

Ma la cosa più importante, avverte l’infettivologo, è fare “attenzione sempre agli antibiotici“, a usarli nel modo corretto e quando servono.