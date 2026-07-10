Bambino morto in un incidente in Norvegia, il suo idolo Haaland invia alla famiglia la maglia e una lettera

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un bambino norvegese di 6 anni è morto in un incidente stradale in Norvegia dopo essere stato travolto da un pirata della strada nel comune di Time. Il calciatore Erling Haaland, grande idolo del piccolo, ha voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia inviando direttamente a casa una maglia numero autografata della nazionale e una toccante lettera di condoglianze firmata insieme ai suoi familiari.

Incidente stradale in Norvegia, morto un bambino di 6 anni

Dennis, un bambino di appena sei anni, è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata in una zona residenziale nel comune di Time, nella contea di Stavanger, in Norvegia.

L’episodio ha avuto un’eco enorme nel Paese scandinavo poiché il conducente del mezzo è fuggito. Il piccolo Dennis è stato trasportato d’urgenza allo Stavanger University Hospital, dove è stato pronunciato il decesso il pomeriggio stesso, per poi essere accompagnato nel suo ultimo viaggio giovedì 2 luglio.

ANSA

Il piccolo Dennis era un tifoso sfegatato del centravanti Erling Haaland e trascorreva le giornate indossando la maglia della nazionale e quella del Manchester City sognando di diventare come lui.

La lettera inviata da Erling Haaland alla famiglia

Appresa la notizia, l’attaccante e i suoi cari si sono mobilitati dal ritiro della nazionale negli Stati Uniti facendo recapitare alla famiglia una maglia numero 9 autografata e un biglietto scritto a mano.

“Esprimiamo le nostre più profonde condoglianze alla famiglia Skjørestad in relazione alla scomparsa di Dennis” scrivono nella lettera Haaland e i suoi famigliari.

“Per noi, come genitori e fratelli, è impossibile immedesimarci fino in fondo nella vostra situazione, ma sappiate che vi siamo sinceramente vicini e vi pensiamo in questo momento così difficile. Abbiamo saputo che Dennis amava tantissimo il calcio, ci tenevamo quindi a mandarvi questo piccolo pensiero da parte nostra” conclude poi la lettera.

Il ringraziamento del padre di Dennis

Il gesto della famiglia Haaland ha suscitato una fortissima reazione nei genitori della giovane vittima. Il padre del bambino, Thomas Skjørestad, ha condiviso sui social le immagini dei doni ricevuti esprimendo la propria gratitudine.

“Ci hai fatto venire la pelle d’oca come mai prima d’ora, e se Dennis fosse qui sarebbe stato così orgoglioso. Erling eri il suo idolo, quindi grazie mille”, ha scritto su Instagram.

L’affetto dei concittadini si era già palesato durante le esequie del bambino, celebrate il 2 luglio, dove sulla bara è stata adagiata una divisa della Norvegia e in chiesa è stato riprodotto il brano “Sammen for Norge” (“Insieme per la Norvegia”), una delle canzoni preferite da Dennis.