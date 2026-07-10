Bambino morto investito dalla nonna a Zero Branco, le ultime parole di lei ai genitori prima dell'incidente

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Tenete stretto Simone“. È stata questa la raccomandazione che la nonna, in procinto di parcheggiare l’auto, avrebbe rivolto ai familiari pochi istanti prima della tragedia. La donna, rientrata insieme ai parenti da una giornata in montagna, stava per procedere a fare manovra nel cortile dell’abitazione di Zero Branco (Treviso) quando avrebbe chiesto ai genitori di fare attenzione al bambino. Che però è sfuggito alla custodia, si è avvicinato all’auto ed è morto venendo investito.

Bambino morto investito dalla nonna a Zero Branco, la dinamica

Nonostante la raccomandazione della nonna, dettata da abitudine e prudenza, il piccolo Simone Chelaru, di un anno e dieci mesi, è sfuggito al controllo dei genitori. La tragedia è avvenuta attorno alle 20:30, al termine di una giornata lieta, in via Tiveron.

La mamma si è voltata solo per una frazione di secondo per appoggiare un oggetto a terra, mentre il padre ha perso per un attimo la presa sulla manina di Simone. Questa la ricostruzione de Il Gazzettino pubblicata giorno 10 luglio.

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Il giorno precedente, invece, Treviso Today scriveva che il piccolo era sfuggito dalle braccia materne. La posizione dei familiari è al vaglio degli investigatori.

Le urla della nonna

I vicini di casa, riporta ancora Il Gazzettino, ricordano le grida della nonna, 62enne di origini moldave: “L’ho ucciso io, l’ho ucciso io”. “Non le dimenticheremo mai. Nessuno qui è riuscito a dormire”, hanno raccontato.

Il piccolo Simone

Simone Chelaru era nato nel settembre 2024 e aveva cominciato a frequentare da poco l’asilo nido di Zero Branco. Il bimbo era l’ultimo nato nella famiglia di origini moldave perfettamente integrata e molto ben voluta nella zona.

La nonna è arrivata in Italia anni fa per lavorare come badante, la mamma lavora nella vicina Scorzé in una casa di riposo e il papà nello stabilimento di un’azienda locale.

Sul corpicino sarà svolta l’autopsia, secondo quanto disposto dalla Procura di Treviso. L’auto coinvolta, una MG ZS, è stata sottoposta a sequestro.

Il racconto dei vicini

“Ci vogliamo bene come se fossimo un’unica famiglia. Siamo sempre stati uniti, ci aiutiamo in tutto. Era come se fosse anche il mio bambino. Gli volevo davvero tanto bene”, ha raccontato una vicina.