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Bambino morto per morbillo negli Usa, è il quarto caso nel 2026: virus non faceva vittime da oltre 30 anni

Morbillo, morto un bambino nello Stato di New York. Negli Usa oltre 4.800 casi quest'anno, e in Europa l’Italia è prima per numero di segnalazioni

Aggiornato: 3 min di lettura

GABRIELE-SILVESTRI

Gabriele Silvestri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un bambino è morto per complicazioni associate al morbillo nella contea di Lewis: è il primo decesso di questo tipo nello Stato di New York da oltre trent’anni. Negli Usa i casi superano quota 4.800 nel 2026, mentre in Europa è proprio l’Italia a guidare la classifica delle segnalazioni. Le autorità richiamano l’attenzione sulle coperture vaccinali.

Usa, bambino morto per morbillo

Le autorità sanitarie della contea di Lewis e dello Stato di New York hanno annunciato il decesso del bambino il 2 novembre, definendolo il primo caso mortale legato al morbillo da oltre trent’anni. Nel comunicato è stata espressa vicinanza alla famiglia, ricordando che la vaccinazione resta la protezione più efficace.

Il virus continua a circolare diffusamente negli Stati Uniti. Secondo il CDC (la principale autorità sanitaria a livello federale) al 29 ottobre erano stati confermati 4.852 casi, più del doppio dei 2.289 registrati nell’intero 2025. Il dato federale, aggiornato dopo l’annuncio della morte a Lewis County, riporta quattro decessi in tutto il 2026.

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Sempre meno vaccini

A preoccupare gli esperti è la flessione delle vaccinazioni infantili. Tra i bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, la copertura contro morbillo, parotite e rosolia è scesa dal 95,2% nell’anno scolastico 2019-2020 al 92,4% nel 2025-2026. Il CDC stima che circa 280 mila bambini non siano adeguatamente protetti. Se la copertura cala, il virus trova più facilmente persone suscettibili e può alimentare nuovi focolai.

La governatrice Kathy Hochul ha collegato il decesso alle scelte federali sui vaccini, descrivendo l’episodio come “un devastante promemoria di ciò che è in gioco quando le politiche federali di Washington erodono deliberatamente decenni di progressi nella protezione degli americani dalle malattie prevenibili”.

Morbillo in Europa e in Italia

Anche in Europa i dati mostrano una situazione da attenzionare. Dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2026, sono stati notificati complessivamente 2.325 casi di morbillo, e l’Italia risultava prima per numero di segnalazioni, 651, davanti a Bulgaria e Romania. Il Ministero della Salute ha segnalato che nel 2026 i contagi italiani hanno interessato in particolare Campania, Calabria, Lazio e Toscana e che il 93,3% dei casi era tra persone non vaccinate.

Nel rapporto ministeriale è stato evidenziato che nessuna Regione aveva raggiunto il 95% di copertura con due dosi: i valori andavano dal 67,88% della Sicilia al 94,3% dell’Umbria. Il Ministero ha raccomandato di rafforzare la sorveglianza e di promuovere campagne mirate soprattutto per giovani adulti, persone a rischio e chi deve completare il ciclo vaccinale. L’ECDC riporta, ad ogni modo, che nel periodo europeo considerato non si sono verificati decessi.

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