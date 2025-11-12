Bambino morto soffocato all'asilo di Soci vicino Arezzo, sarebbe rimasto impigliato all'albero col giubbotto
Tragedia in un asilo di Soci, frazione di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Mercoledì 12 novembre un bambino di appena 2 anni sarebbe morto soffocato durante l’attività all’aria aperta. Pare che sia rimasto impigliato col giubbotto a un albero: inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso. Personale scolastico sotto shock. Indagini affidate ai carabinieri, l’area è stata transennata per i rilievi di rito.
Il giubbotto impigliato
Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.
ANSA riferisce che il bambino potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto a una pianta, forse un albero, rimanendo soffocato accidentalmente.
Soci, frazione di Bibbiena, provincia di Arezzo
Inutili i tentativi di rianimazione
Il personale scolastico ha immediatamente contattato i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, presente anche l’elisoccorso Pegaso.
I medici hanno provato a rianimare il bambino, ma invano: il piccolo è morto nel cortile dell’asilo nido.
Tutti sotto shock
L’intera comunità di Soci, in provincia di Arezzo, è sotto shock per quanto avvenuto.
Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Bibbiena, che stanno ascoltando i testimoni per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità.