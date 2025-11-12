Bambino morto soffocato all'asilo di Soci vicino Arezzo, sarebbe rimasto impigliato all'albero col giubbotto

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tragedia in un asilo di Soci, frazione di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Mercoledì 12 novembre un bambino di appena 2 anni sarebbe morto soffocato durante l’attività all’aria aperta. Pare che sia rimasto impigliato col giubbotto a un albero: inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso. Personale scolastico sotto shock. Indagini affidate ai carabinieri, l’area è stata transennata per i rilievi di rito.

Il giubbotto impigliato

Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.

ANSA riferisce che il bambino potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto a una pianta, forse un albero, rimanendo soffocato accidentalmente.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Soci, frazione di Bibbiena, provincia di Arezzo

Inutili i tentativi di rianimazione

Il personale scolastico ha immediatamente contattato i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, presente anche l’elisoccorso Pegaso.

I medici hanno provato a rianimare il bambino, ma invano: il piccolo è morto nel cortile dell’asilo nido.

Tutti sotto shock

L’intera comunità di Soci, in provincia di Arezzo, è sotto shock per quanto avvenuto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Bibbiena, che stanno ascoltando i testimoni per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità.