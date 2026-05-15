Bambino picchiato per anni dal padre a Montebelluna, anche i fratelli lo colpivano: il pianto con l'insegnante

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una semplice domanda fatta in classe in occasione della festa del papà avrebbe portato alla luce anni di presunti maltrattamenti all’interno di una famiglia di Montebelluna, in provincia di Treviso. Protagonista della vicenda è un bambino di quasi 13 anni, chiamato con il nome di fantasia Angelo, che avrebbe raccontato di essere stato vittima di violenze fisiche e psicologiche continue da parte del padre. Secondo quanto ricostruito, anche i fratelli lo avrebbero colpito.

Bambino picchiato dal padre a Montebelluna, il caso emerso a scuola

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il caso è ora approdato in tribunale a Treviso, dove i genitori devono rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia in concorso.

L’indagine, condotta dai carabinieri di Montebelluna, sarebbe partita nel marzo del 2025.

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A far scattare il protocollo di tutela sarebbe stata l’insegnante di sostegno del ragazzo, che durante una lezione aveva chiesto agli alunni se avessero preparato un pensiero per la festa del papà.

Ill ragazzo avrebbe reagito con un pianto improvviso e incontenibile, raccontando di non festeggiare quel giorno e definendo il padre “cattivo”.

Il minore avrebbe quindi confidato di subire continue percosse.

La scuola avrebbe immediatamente informato la dirigente scolastica, avviando le procedure previste nei casi di possibile maltrattamento.

Poco dopo sarebbe stata organizzata un’audizione protetta del ragazzino direttamente nei locali scolastici.

Il racconto

Nel corso dell’audizione, Angelo avrebbe descritto una quotidianità molto diversa da quella di un normale adolescente.

Secondo quanto emerso, il ragazzo sarebbe stato costretto a svolgere lavori nella stalla di famiglia fin dalle prime ore del mattino.

Ogni giorno, avrebbe dovuto alzarsi presto per accudire il bestiame e pulire un ovile prima di andare a scuola.

Le stesse attività si sarebbero ripetute nel pomeriggio, subito dopo il rientro a casa, lasciandogli poco spazio per studiare o giocare.

Il padre, sempre secondo le accuse, lo avrebbe punito fisicamente anche per motivi considerati banali.

In alcune occasioni avrebbe utilizzato una cintura per colpirlo.

Il coinvolgimento dei fratelli maggiori

Nel racconto del ragazzino ci sarebbero anche episodi che coinvolgerebbero i fratelli maggiori.

Angelo avrebbe riferito agli investigatori di essere stato “battuto” spesso anche da loro.

Qualche settimana prima della confessione a scuola, il minore si sarebbe presentato in classe con una ferita profonda sulla guancia.

In un primo momento avrebbe raccontato che il segno era stato provocato da un fratello con una forca, per poi cambiare versione parlando di una caduta in bicicletta.

La famiglia, conosciuta nel paese, non avrebbe mai destato particolari sospetti.

Gli altri figli avevano frequentato lo stesso istituto scolastico senza segnalazioni particolari, se non alcuni comportamenti definiti molto vivaci.

Le intercettazioni e le riprese in casa

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i dubbi iniziali degli investigatori sarebbero stati superati dai riscontri raccolti durante le indagini.

I carabinieri avrebbero installato telecamere e dispositivi per le intercettazioni ambientali all’interno dell’abitazione.

I filmati, secondo l’accusa, avrebbero documentato episodi di violenza quotidiana.

Il padre sarebbe stato ripreso mentre urlava, bestemmiava e colpiva il figlio, intimandogli poi di smettere di piangere per evitare ulteriori punizioni.

Gli inquirenti avrebbero inoltre documentato il comportamento della madre, che secondo la ricostruzione accusatoria sarebbe rimasta in silenzio senza intervenire.

L’allontanamento del minore

Il presunto calvario del ragazzo sarebbe terminato all’inizio di maggio del 2025.

Dopo un nuovo episodio di violenza, i militari sarebbero intervenuti arrestando il padre e disponendo l’allontanamento immediato del minore dall’abitazione familiare.

Il ragazzo è stato trasferito in una struttura protetta, dove avrebbe iniziato un percorso di recupero.

Secondo quanto emerso, avrebbe ripreso gradualmente i rapporti con i compagni di scuola e con l’insegnante che aveva raccolto la sua confessione.

Il processo nei confronti dei due genitori è entrato nella fase dibattimentale ed è stato rinviato al 15 ottobre.