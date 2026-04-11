Bambino rinchiuso per un anno in un furgone tra gli escrementi ad Hagenbach, in Francia: arrestato il padre

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un anno. Questo il tempo che un bambino di 9 anni avrebbe trascorso all’interno di un furgone dove il padre, 43 anni, lo aveva rinchiuso. L’incubo è finito grazie alla sensibilità di un passante, che transitando vicino al mezzo avrebbe sentito “rumori di bambino” e ha avvertito la polizia. Il papà del piccolo è stato arrestato. È successo ad Hagenbach, in Francia. Ai poliziotti avrebbe spiegato di aver scelto di segregare il figlio perché la sua compagna “voleva farlo ricoverare in un ospedale psichiatrico“.

Orrore ad Hagenbach, bimbo nascosto in un furgone per un anno

I fatti risalgono al 9 aprile. Ad Hagenbach, un piccolo centro abitato da appena 800 anime, intorno alle 21:30 un residente ha avvertito la polizia riferendo di sentire dei “rumori di bambino”, simili a lamenti, provenire da un furgone parcheggiato all’interno di un cortile privato antistante a un complesso di case.

Come ricostruisce Ouest France, sul posto è arrivata la polizia di Dannemarie che ha subito aperto l’abitacolo e ha fatto la macabra scoperta.

All’interno del furgone giaceva un bambino di 9 anni. Il pubblico ministero di Mulhouse, Nicolas Heitz, in un comunicato inviato all’AFP ha fatto sapere che il piccolo si trovava “sdraiato in posizione fetale, nudo, avvolto in una coperta su un cumulo di immondizia e vicino a escrementi“.

Il bambino è stato trasportato subito all’ospedale di Mulhouse, dove è arrivato “pallido e chiaramente malnutrito” e con le conseguenze della “prolungata posizione seduta”, fa sapere Heitz.

L’arresto del padre

Il padre, 43 anni, usava il furgone per il suo lavoro da elettricista. Una volta arrestato gli sono stati contestati i reati di sequestro di persona, detenzione illegale o fermo arbitrario di minori di 15 anni e di privazione di cure o cibo, con conseguente pericolo per la salute di un minore di 15 anni da parte di un genitore.

Ai poliziotti l’uomo ha subito ammesso le sue responsabilità. Ha raccontato di aver rinchiuso il figlio nel novembre 2024 “per proteggerlo”, e in questa fase del racconto entra in scena la compagna, una donna di 37 anni che non risulta essere la madre biologica del bambino.

Il ruolo della compagna

Sempre il 43enne ha raccontato che la compagna non avrebbe gradito la presenza del bambino in casa che avrebbe spinto per ricoverarlo in un ospedale psichiatrico, quindi l’uomo avrebbe scelto di nascondere il figlio nel furgone pur di non separarsi da lui.

Secondo il pm Heitz, tuttavia, non risulta alcuna segnalazione né visita specialistica, nella cartella clinica del bambino, che faccia riferimento a patologie psichiatriche.

In casa con loro vivevano altre due bambine, di 12 e 10 anni, rispettivamente figlia dell’uomo e figlia della sua compagna. La ragazzina di 10 anni, scrive Ouest France, ha raccontato che spesso la donna e lei stessa avrebbero sentito rumori provenire dal furgone, sospetti che il 43enne liquidava come i versi e i rumori di un gatto. La compagna è stata denunciata per omissione di soccorso a minore di età inferiore ai 15 anni e a mancata denuncia per maltrattamenti, ma respinge tutte le accuse.

Il bambino ritirato da scuola, la telecamera, la sporcizia

Ici Alsace scrive che durante l’anno scolastico 2023/2024 la famiglia – e qui non viene specificato se per “famiglia” si intenda soltanto il padre o anche la compagna dell’uomo – aveva ritirato il bambino dalla scuola elementare che frequentava riferendo che si sarebbe trasferito altrove.

Da una telecamera di videosorveglianza che l’uomo aveva puntato verso il parcheggio del furgone gli inquirenti hanno potuto vedere che due volte al giorno il 43enne apriva il portellone e lanciava qualcosa all’interno, probabilmente il cibo destinato al bambino. Il piccolo era costretto a urinare in bottiglie di plastica e defecare in sacchetti dell’immondizia.

L’uomo ha anche riferito che in alcune occasioni aveva consentito al bambino di uscire dal furgone, specialmente quando la famiglia non si trovava in casa. Ha raccontato, inoltre, di essere consapevole che la compagna sapesse qualcosa. Heitz, infine, ha dichiarato che le indagini faranno chiarezza anche sul ruolo dei vicini di casa. Nel frattempo i tre bambini verranno dati in affidamento e si valuta una perizia psichiatrica dei due adulti.