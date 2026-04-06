Bambino risucchiato dal bocchettone della piscina a Rimini, era alle terme per Pasqua: trasportato grave

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un bambino di 12 anni è stato risucchiato dal bocchettone della piscina in un centro termale di Rimini. Stava giocando nella vasca idromassaggio quando la forza dell’impianto di aspirazione lo ha intrappolato sotto l’acqua. Una volta che i genitori si sono accorti dell’accaduto, è stato spento il sistema dell’idromassaggio, ma il 12enne era già in arresto cardiaco. Al momento versa in gravi condizioni. L’impianto è stato sequestrato e i carabinieri stanno indagando sull’accaduto.

Incidente alle terme

Un bambino di 12 anni è rimasto sotto l’acqua per diversi minuti mentre giocava all’interno della vasca idromassaggio in un centro termale di Rimini. Il piccolo era in un centro termale di Pennabilli insieme alla famiglia, i genitori e gli zii, per festeggiare Pasqua.

Nella mattinata di domenica 5 aprile, intorno alle 10:30, è rimasto bloccato dalla forza dell’aspirazione dell’impianto per diversi minuti, fino a perdere conoscenza e andare in arresto cardiaco.

I carabinieri di Novafeltria stanno indagando sulla vicenda per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ascoltati anche i testimoni.

Cosa è successo al bambino di 12 anni

Il bambino sarebbe rimasto vittima dell’impianto di aspirazione di una piscina idromassaggio del centro termale di Rimini. Dalle prime ricostruzioni, intorno alle 10:30 del mattino di domenica 5 aprile, il bocchettone della vasca idromassaggio avrebbe risucchiato con forza il dodicenne.

La forza di aspirazione dell’impianto è stata tale da intrappolarlo sotto la superficie dell’acqua, impedendogli di risalire, per diversi minuti. È stato possibile liberarlo soltanto quando il sistema dell’idromassaggio è stato spento dal personale del centro.

Come sta?

Al momento il 12enne si trova in gravi condizioni all’ospedale di Rimini. È stato trasportato in elisoccorso da Ravenna mentre era in arresto cardiaco e privo di sensi.

Il personale sanitario presente nella struttura, accorso quando il piccolo è stato ripescato dalla vasca, ha tentato le manovre di rianimazione fino al momento del trasporto.

Dai medici ancora non sono giunte informazioni in merito alla sua ripresa. L’impianto al momento è stato sequestrato e i carabinieri indagano sull’esatta dinamica.